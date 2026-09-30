Predsednik mora da interveniše - Ronaldo odbio da trenira, haos se nastavlja!

Atmosfera dovedena do usijanja u nacionalnom timu.

(Cornelius Poppe/NTB Scanpix via AP

Odličan start fudbalske reprezentacije Portugala u Ligi nacija i dve pobede, nad Velsom (1:0) i Norveškom (2:1), ostale su u senci skandala sa Kristijanom Ronaldom (41).

Kapiten je nezadovoljan i to ne krije. Ostao je na klupi u pobedi nad Skandinavcima, što mu se nije dogodilo u prethodnih 18 godina, osim kada je izostajao zbog povrede ili suspenzije. Novi selektor Žorž Žesus (72) je odlučio da šansu pruži drugim igračima, zbog čega je najbolji strelac u istoriji državnog tima odlučio da posle meča odmah ode u svlačionicu.

Popularni CR7 nije želeo ni da sa ekipom pozdravi publiku, što je prilično naljutilo navijače.

- Razgovaraću s njim. Reprezentacija je iznad svega i svih. Ne mogu da objasnim zašto je to uradio - rekao je Žezus.

I to nije sve, jer je Kristijano čak odbio i da trenira. Nije želeo da ode u teretanu, umesto toga je napustio trening-kamp i vratio se u hotel. Zbog toga je morao da reaguje i predsednik FS Portugala Pedro Proensa, koji je odložio sve svoje obaveze i doputovao u Kopenhagen kako bi održao sastanak sa Žesusom i Ronaldom.

Inače, selektor i kapiten su ranije imali jako dobru saradnju u saudijskom Al Nasru. Kada je iskusni stručnjak seo na klupu bivšeg prvaka Evrope jasno je poručio da će koristiti čuvenog napadača dokle god on bude igrao na potrebnom nivou i ispunjavao kriterijume.

- Razmišljao sam da Kristijano uđe u igru, čak smo se dogovorili da odigra poslednjih pola sata. Međutim, utakmica diktira dešavanja na terenu, osetio sam da nije pravi trenutak. Nije to zbog njegovih godina, nisam ga ostavio na klupi da bih ga fizički zaštitio, znam da je spreman - poručio je Žesus.

Naredni meč Portugal će odigrati sutra uveče u gostima protiv Danske (20.45).