DAN ponovnog ujedinjenja novih regiona - DNR, LNR, Zaporoške i Hersonske oblasti - sa Rusijom postao je simbol pravedne borbe ruskog naroda širom zemlje, stanovnika Donbasa i Novorusije za slobodu, izjavio je ruski lider Vladimir Putin na otvaranju novog saziva Ruske dume, komentarišući događaj od pre četiri godine.

foto: Tanjug (Mikhail Metzel/Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP)

- Drago mi je što mogu svima vama, građanima naše zemlje, da čestitam Dan ujedinjenja. Ovaj praznik postao je oličenje nezaustavljive težnje našeg naroda ka obnavljanju istorijskog jedinstva, pravedne borbe ruskog naroda širom zemlje, stanovnika Donbasa i Novorusije za slobodu i pravdu, podviga pripadnika narodne milicije iz 2014. godine i heroja Specijalne vojne operacije koji su stali u odbranu Otadžbine i našeg naroda - rekao je Putin na sednici.

On je istakao da ruski narod niko ne može ni da zaplaši ni da slomi.

Po njegovim rečima, Rusija, za razliku od nekih, neće trčati po celom svetu i prositi milostinju ispružene ruke. To jednostavno nije potrebno, objasnio je ruski lider.

U svom obraćanju šef države je naglasio da je zemlja sposobna da samostalno razvija sopstvenu ekonomiju i obezbedi svoju nezavisnost. Putin je pozvao nadležne institucije i poslovne krugove da daju snažan novi podsticaj domaćem investicionom ciklusu, koji bi trebalo da postane pokretač dugoročnog rasta.

Ruski predsednik je posebno istakao da ekonomski iskorak mora da se odvija uz strogu kontrolu ključnih pokazatelja. Prema njegovim rečima, uz očuvanje makroekonomske stabilnosti, država mora u potpunosti da ispuni sve svoje socijalne obaveze prema građanima i efikasno rešava ostale strateške zadatke.

Putin je takođe izrazio uverenje da će takav pristup omogućiti da se za mnoge generacije unapred postave pouzdani temelji bezbednosti i garantuje puni suverenitet Rusije.



(Sputnjik)