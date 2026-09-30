Zvezdan Terzić predvodio delegaciju Zvezde u poseti Hramu Svetog Petra Cetinjskog u Lovćencu (VIDEO)
Terzić predvodi delegaciju Zvezde u poseti Hramu Svetog Petra Cetinjskog u Lovćencu
Delegacija Crvene zvezde stigla je u Lovćenac.
Crveno-bele predvodi generalni direktor kluba iz Ljutice Bogdana Zvezdan Terzić.
Upravo je on prve fudbalske korake napravio u Lovćencu, o čemu ste mogli da čitate u posebnom tekstu.
Sa Terzićem je i Marko Marin, predsednik kluba Svetozar Mijailović, operativni Direktor Marko Petrovic, članovi Upravnog odbora Darko Filipovic i Boško Đurovski, dok je ispred FSS bio predsednik srpske "kuće fudbala", legendarni Dragan Džajić.
Pogledajte kako su dočekani u porti crkve od strane protojereja Alekseja Blanuše.
BONUS VIDEO: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“
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