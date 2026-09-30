DRVA, PRIRODNI GAS ILI ELEKTRIČNA ENERGIJA: Evo ko će za grejanje dati 60.000, a ko preko 250.000 dinara

AGENCIJA za energetiku saopštila je da je za grejanje prosečnog stana od 60 kvadratnih metara u Srbiji, na 20 stepeni celzijusa u toku 16 sati dnevno, potrebno 9.000 kilovat-sati tokom 180 dana trajanja grejne sezone, a da najmanje troškove imaju domaćinstva koja za grejanje koriste drva i prirodni gas, dok je najskuplje zagrevanje stana električnom energijom.

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Navedeno je da je prosečna procenjena potrošnja za grejanje u Srbiji iznosila 150 kilovat-sati po metru kvadratnom.

Pri analizi troškova energije za grejanje uzima se u obzir efikasnost uređaja koji se koriste, navedeno je u saopštenju.

Za navedene uslove, u grejnoj sezoni 2026/2027 godini, prema cenama polovinom septembra ove godine, domaćinstva koja se greju korišćenjem drva u područjima Srbije u kojima se ono može nabaviti po nižim cenama (na primer 7.300 dinara po metru kubnom) i ukoliko domaćinstva imaju novije peći čija je efikasnost veća (65 odsto), troškovi grejanja će iznositi 60.000 dinara.

Agencija je ukazala da će značajno veće troškove, 99.300 dinara, imati domaćinstva koja koriste skuplje ogrevno drvo (sa cenom 10.200 dinara po metru kubnom) i imaju peći niže efikasnosti.

Dodali su da su u odnosu na prethodnu grejnu sezonu, cene ogrevnog drveta veće do 13 odsto.

Navedeno je da će domaćinstva koja koriste pelet, ako se sagoreva u efikasnijim pećima konstruisanim za ovo gorivo, imati troškove od 114.000 dinara, što je u poređenju sa prethodnom grejnom sezonom više za 50 odsto.

Troškovi grejanja korišćenjem prirodnog gasa ove grejne sezone su isti kao i prethodne, iznose 59.500 dinara što je na nivou najpovoljnijeg grejanja korišćenjem drveta, navedeno je u saopštenju.

Agencija je ukazala da troškovi grejanja na ugalj zavise od vrste uglja koji se koristi i iznosiće od 81.000 do 102.000 dinara (ove godine nije obuhvaćeno grejanje korišćenjem sirovog lignita iz Kolubare).

Domaćinstva koja koriste ulje za loženje imaće troškove od 167.600 dinara (troškovi iz grejne sezone 2025/2026 godine), dok se za korišćenje propan butan gasa mora izdvojiti 187.000 dinara.

Troškovi grejanja stana električnom energijom su nepromenjeni u odnosu na prethodnu godinu, navedeno je u saopštenju.

Kako je ukazano, domaćinstva koja koriste termoakumulacione peći imaće troškove od 102.700 dinara, ali samo ukoliko se isključivo koristi jeftinija noćna električna energija.

Dopunjavanje peći korišćenjem skuplje električne energije samo tokom dva sata dnevno, kako je navedeno, uvećava troškove za 40 odsto, tako da oni iznose 142.000 dinara.

Domaćinstva koja koriste električnu energiju direktno u grejnim telima i kotlovima za etažno grejanje moraju izdvojiti više od 250.000 dinara za električnu energiju i to je prema trenutnim cenama najskuplji vid grejanja u ovoj grejnoj sezoni, navedeno je u saopštenju.

(biznis.rs)