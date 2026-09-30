Superligaš doveo ozbiljno pojačanje - Igrao na Mundijalu u SAD, Kanadi i Meksiku

Čelnici Radnika angažovali su reprezentativca Uzbekistana.

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Odličan početak nove sezone nije zavarao, a ni opustio nikoga u Surdulici, što potvrđuje i poslednji potez rukovodstva kluba. Radnik je aktuelnu pauzu u domaćem prvenstvu iskoristio da dovede ozbiljno pojačanje i potpiše Otabeka Šukurova (30).

Centralni vezista na jug Srbije stiže kao slobodan igrač. Iako je zvanično završen letnji prelazni rok, igračima sa čistim papirima dozvoljeno je da pronađu novi angažman, što je Uzbekistanac i učinio.

Dolazi da zaoštri konkurenciju u ekipi Zorana Rendulića, koja je trenutno sedma na tabeli Superlige sa 14 osvojenih bodova. Ostali su neporaženi u duelima sa Crvenom zvezdom (0:0) i Partizanom (4:4), a primaran cilj je da se izbegne borba za opstanak, odnosno da se izbori plasman u plej-of.

Torbjorn Tande / DeFodi Images / Profimedia Otabek Šukurov protiv Portugala na Mundijalu 2026.

Upravo bi Šukurov trebao da pomogne u tome, s obzirom na ogromno iskustvo koje poseduje. Za svoj nacionalni tim je odigrao čak 92 utakmice i dao devet golova, a imao je priliku da nastupa i na minulom Mundijalu u SAD, Kanadi i Meksiku. Bio je na terenu u grupnoj fazi protiv DR Konga, Portugala i Kolumbije, a sarađivao je sa legendarnim Italijanom Fabiom Kanavarom, koji je selektor azijske selekcije.

Takođe, momak rođen u gradu Čirakčiju ima i solidnu klupsku karijeru. Sa Šaržom je osvojio titulu u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, dok je minule sezone nosio dres Banijasa. U Turskoj je igrao za Karagumruk i Kajzeri, kao i za Al Fejhu iz Saudijske Arabije.