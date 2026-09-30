MOŽE LI JEDNA PAMETNA FINANSIJSKA ODLUKA DA VAS ODVEDE ZA VOLAN BMW-A X2? UniCredit Banka veruje da može!

NOVAC ima zanimljivu osobinu. Kad ga potrošimo, priča se završava. Kad ga pametno planiramo – priča tek počinje.

Foto: UniCredit Banka

Zato štednja ostaje jedna od najinteligentnijih odluka kada razmišljamo o svojoj budućnosti jer nam daje veću sigurnost, više mogućnosti i slobodu da važne životne planove ostvarujemo svojim tempom.

Upravo zato UniCredit Banka pokreće jedinstvenu nagradnu igru namenjenu klijentima koji odluče da štede baš u UniCredit Banci, pružajući im dodatnu priliku da jedna dobra finansijska odluka bude i nagrađena. Klijente očekuju vredne nagrade – vaučeri za putovanje i kupovinu tehnike, dok je glavna nagrada BMW X2, automobil vredan 50.000 evra.

Neke nagrade osvajaju se na sreću. Ova počinje dobrom odlukom. Oročite nova sredstva, sačuvajte ono što ste stvorili i otvorite vrata novim mogućnostima. Pametno štedite. Planirajte budućnost. A UniCredit Banka vas dodatno nagrađuje.

Pravo učešća u nagradnoj igri ostvaruju klijenti koji tokom perioda trajanja nagradne igre uplate i oroče najmanje 10.000 EUR novih sredstava* ili protivvrednost tog iznosa u RSD ili USD, na period od 6 ili 12 meseci.

Nagradna igra počinje 28. septembra, a sredstva koja omogućavaju pravo učešća moguće je oročiti do 5. novembra 2026. godine u 20 časova. Izvlačenje dobitnika biće održano 11. novembra 2026. godine.

Više informacija o nagradnoj igri, uslovima učešća i kompletna pravila dostupni su na zvaničnom sajtu UniCredit Banke Srbija, putem linka: Nagradna igra UniCredit Banke.