RHMZ OBJAVIO DETALJNU PROGNOZU ZA OKTOBAR: Nakon sušnog i hladnijeg početka meseca na jugu, stiže preokret
REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod (RHMZ) objavio je detalnu mesečnu prognozu za oktobar 2026. godine.
Prema zvaničnim podacima, očekuje nas oktobar koji će početi nešto svežijim i suvljim vremenom, posebno na jugu zemlje, ali će druga polovina meseca doneti temperature iznad višegodišnjeg proseka.
Prva nedelja oktobra - Sušno vreme i hladniji jug
Početak oktobra donosi temperature u okviru proseka za veći deo Srbije, dok će na jugu zemlje biti osetno svežije, sa odstupanjem oko 2 stepena ispod proseka (verovatnoća za hladnije vreme na jugu je čak 80%).
Maksimalne temperature koje možemo očekivati početkom oktobra iznose od 17°C u brdskim predelima, odnosno do 22°C u nižim krajevima, dok će se minimalne temperature kretati od 8°C na planinama do 12°C u ostatku Srbije.
Prva nedelja oktobra biće izrazito sušna za ovo doba godine (verovatnoća 80%), sa svega 1 do 4 mm kiše, dok se na planinama očekuje do 11 mm.Druga nedelja oktobra - Povratak padavina u prosek
Druga nedelja oktobra - Povratak padavina u prosek
Tokom druge nedelje oktobra očekuju se stabilne, prosečne jesenje temperature uz postepeno povećanje količine padavina.
Možemo očekivati maksimalne temperature od 14°C do 20°C, dok će minimalne temperature u ovom periodu biti od 8°C u brdsko-planinskim predelima do 12°C u nižim predelima Srbije.
Očekuje nas povećanje padavina, u granicama proseka za ovo doba godine. U većini krajeva nas očekuje od 10 mm do 20 mm, a na planinama do 25 mm.
Treća nedelja oktobra - Stepen toplije od uobičajenog
Od sredine meseca kreće period nešto toplijeg vremena. Srednja temperatura vazduha biće za oko 1°C iznad proseka, što se i očekuje da će se zadržati čitave treće nedelje oktobra (verovatnoća od 60%).
Maksimalne temperature koje nas očekuju u tom periodu iznosiće od 15°C do 20°C, dok će se minimalne temperature kretati od 6°C na planinama do 11°C u nižim predelima Srbije.
Padavine u trećoj nedelji oktobra biće u okviru proseka, očekuje se između 12 mm i 16 mm kiše, odnosno do 20 mm na planinama.
Četvrta nedelja oktobra - Nastavak umereno toplog jesenjeg trenda
U četvrtoj nedelji zadržava se sličan meteorološki trend sa temperaturama oko 1°C iznad višegodišnjeg proseka.
Maksimalne temperature zadržavaju se u rasponu od 15°C do 20°C, dok će minimalne temperature biti u blagom padu, od 5°C do 11°C.
Očekuju se uobičajene količine padavina za ovo doba godine, od 11 mm do 16 mm kiše, odnosno do 20 mm na planinama.
Kraj oktobra - Svežiji nastavak jeseni, ali i dalje iznad proseka
Završne dane oktobra obeležiće postepen pad dnevnih temperatura, ali će one i dalje ostati blago iznad proseka (do +1°C, uz verovatnoću od 50%).
Maksimalne temperature će se kretati od 13°C do 18°C, dok će se minimalne temperature spustiti od 4°C u brdsko-planinskim krajevima, do 10°C u ostalom delu Srbije.
Nedeljna količina padavina krajem oktobra biće u granicama proseka, odnosno u intervalu od 6 mm do 10 mm.
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