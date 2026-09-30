RHMZ OBJAVIO DETALJNU PROGNOZU ZA OKTOBAR: Nakon sušnog i hladnijeg početka meseca na jugu, stiže preokret

REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod (RHMZ) objavio je detalnu mesečnu prognozu za oktobar 2026. godine.

Foto: AI generated/Gemini/ilustracija

Prema zvaničnim podacima, očekuje nas oktobar koji će početi nešto svežijim i suvljim vremenom, posebno na jugu zemlje, ali će druga polovina meseca doneti temperature iznad višegodišnjeg proseka.

Prva nedelja oktobra - Sušno vreme i hladniji jug

Početak oktobra donosi temperature u okviru proseka za veći deo Srbije, dok će na jugu zemlje biti osetno svežije, sa odstupanjem oko 2 stepena ispod proseka (verovatnoća za hladnije vreme na jugu je čak 80%).

Maksimalne temperature koje možemo očekivati početkom oktobra iznose od 17°C u brdskim predelima, odnosno do 22°C u nižim krajevima, dok će se minimalne temperature kretati od 8°C na planinama do 12°C u ostatku Srbije.

Foto: Printscreen/RHMZ

Prva nedelja oktobra biće izrazito sušna za ovo doba godine (verovatnoća 80%), sa svega 1 do 4 mm kiše, dok se na planinama očekuje do 11 mm.Druga nedelja oktobra - Povratak padavina u prosek

Druga nedelja oktobra - Povratak padavina u prosek

Tokom druge nedelje oktobra očekuju se stabilne, prosečne jesenje temperature uz postepeno povećanje količine padavina.

Možemo očekivati maksimalne temperature od 14°C do 20°C, dok će minimalne temperature u ovom periodu biti od 8°C u brdsko-planinskim predelima do 12°C u nižim predelima Srbije.

Foto: Printscreen/RHMZ

Očekuje nas povećanje padavina, u granicama proseka za ovo doba godine. U većini krajeva nas očekuje od 10 mm do 20 mm, a na planinama do 25 mm.

Treća nedelja oktobra - Stepen toplije od uobičajenog

Od sredine meseca kreće period nešto toplijeg vremena. Srednja temperatura vazduha biće za oko 1°C iznad proseka, što se i očekuje da će se zadržati čitave treće nedelje oktobra (verovatnoća od 60%).

Maksimalne temperature koje nas očekuju u tom periodu iznosiće od 15°C do 20°C, dok će se minimalne temperature kretati od 6°C na planinama do 11°C u nižim predelima Srbije.

Foto: Printscreen/RHMZ

Padavine u trećoj nedelji oktobra biće u okviru proseka, očekuje se između 12 mm i 16 mm kiše, odnosno do 20 mm na planinama.

Četvrta nedelja oktobra - Nastavak umereno toplog jesenjeg trenda

U četvrtoj nedelji zadržava se sličan meteorološki trend sa temperaturama oko 1°C iznad višegodišnjeg proseka.

Maksimalne temperature zadržavaju se u rasponu od 15°C do 20°C, dok će minimalne temperature biti u blagom padu, od 5°C do 11°C.

Foto: Printscreen/RHMZ

Očekuju se uobičajene količine padavina za ovo doba godine, od 11 mm do 16 mm kiše, odnosno do 20 mm na planinama.

Kraj oktobra - Svežiji nastavak jeseni, ali i dalje iznad proseka

Završne dane oktobra obeležiće postepen pad dnevnih temperatura, ali će one i dalje ostati blago iznad proseka (do +1°C, uz verovatnoću od 50%).

Maksimalne temperature će se kretati od 13°C do 18°C, dok će se minimalne temperature spustiti od 4°C u brdsko-planinskim krajevima, do 10°C u ostalom delu Srbije.

Foto: Printscreen/RHMZ

Nedeljna količina padavina krajem oktobra biće u granicama proseka, odnosno u intervalu od 6 mm do 10 mm.