ATP trka se zahuktava, RUSI "IZBACUJU" ĐOKOVIĆA sa Završnog turnira?

Ruski teniser Danil Medvedev osvojio je ATP turnir u Hangdžouu, pošto je u finalu pobedio sunarodnika Andreja Rubljova sa 7:5, 6:4, a ta pobeda može da ima negativne posledice na plasman Novaka Đokovića na Završni turnir.

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Meč je trajao sat i 35 minuta, a Medvedev je u oba seta napravio po jedan brejk, što mu je bilo dovoljno da osvoji treću titulu ove sezone i ukupno 24. u karijeri. Za trijumf u Hangdžouu pripalo mu je 158.065 dolara i 250 bodova, dok je Rubljov kao finalista osvojio 92.200 dolara i 165 bodova.

Ova pobeda ima veliki značaj u borbi za plasman na Završni ATP turnir u Torinu. Medvedev je pre turnira bio osmi u ATP trci, na poslednjem mestu koje vodi na završni turnir, a osvajanjem titule povećao je prednost nad devetoplasiranim Rafaelom Jodarom na 511 bodova.

To je ujedno loša vest za Novaka Đokovića, koji je posle US Opena pao na 15. mesto u trci za Torino. Srbin sada mora da nadoknadi zaostatak za igračima ispred sebe, a Danilovih 250 bodova u Hangdžouu dodatno mu je otežalo put do jednog od osam mesta koja vode na Završni turnir.

Đoković će priliku da popravi svoj položaj imati već na turniru u Pekingu, gde se vraća posle 11 godina. Srbin je šestostruki šampion Kine i u prethodnih šest nastupa na ovom turniru imao je savršen učinak od 29 pobeda u isto toliko mečeva.

Medvedev je, s druge strane, napravio važan korak ka povratku na Završni turnir, na kojem je učestvovao svake godine od 2019. do 2024. godine. Prošle sezone prvi put od početka tog niza nije uspeo da izbori plasman, a sada je ponovo u poziciji koja ga vodi u Torino.

Na aktuelnoj ATP listi Medvedev zauzima šesto mesto, dok je Rubljov 24. teniser sveta. U Trci, koja se razlikuje od zvanične ATP rang-liste jer se računaju samo bodovi iz kalendarske godine, Medvedev je posle titule osmi, Jodar deveti, dok Đoković ostaje daleko iza granice za plasman među osam najboljih.

Medvedev je tako osvajanjem Hangdžoua napravio dvostruko važan dobitak: osvojio je 24. titulu u karijeri i istovremeno povećao prednost u trci za Torino, dok je Đoković dobio još teži zadatak u pokušaju da se domogne završnice sezone.