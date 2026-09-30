"PREDSEDNIK DOBRO VODI ZEMLJU, NEK GA ČUVA GOSPOD" Vučić upoznao starinu Prvula Tričkovića (99): Krepak i jak!

ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija, nastavio je i danas svojom škodom da obilazi istok Srbije.

Instagram printskrin

Vučić se u Donjoj Kamenici upoznao i porazgovarao s najstarijim meštaninom koji ima 99 godina i rekao mu kako krepko izgleda, a meštanin mu je rekao da je još aktivan i u tim godinama.

- Vi ste 99 godina, bogami, krepki i snažni. Drago mi je da sam vas upoznao. I sve najbolje vam želim...

"Imao sam čast da upoznam devedesetdevetogodišnjeg starinu Prvula Tričkovića. Krepak i jak! Napred, Srbijo!", napisao je Vučić u objavi na Instagramu.

- Predsnjednik dobro vodi zemlju, nek je živ i zdrav. Neka ga čuva Gospod - rekao je Tričković.

- Mi svi zavisimo od njega, možemo da trtljamo koliko god hoćemo - dodao je on.

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