SRBIJA NA PRVOM MESTU: Plate za godinu dana najviše porasle u odnosu na ostatak Evrope (FOTO)
PREMA podacima Evrostata, Srbija je zabeležila najveći međugodišnji rast zarada u Evropi, što je svrstava na prvo mesto po ovom pokazatelju.
Rast plata u Srbiji u poslednjih godinu dana nadmašio je stope zabeležene u drugim evropskim zemljama.
Ovi rezultati dolaze u trenutku kada se u evropskim ekonomijama nastavljaju promene na tržištu rada i kretanja troškova života.
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