Ekonomija

SRBIJA NA PRVOM MESTU: Plate za godinu dana najviše porasle u odnosu na ostatak Evrope (FOTO)

В.Н.

30. 09. 2026. u 08:49

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PREMA podacima Evrostata, Srbija je zabeležila najveći međugodišnji rast zarada u Evropi, što je svrstava na prvo mesto po ovom pokazatelju.

СРБИЈА НА ПРВОМ МЕСТУ: Плате за годину дана највише порасле у односу на остатак Европе (ФОТО)

Valerio Rosati / Panthermedia / Profimedia

Rast plata u Srbiji u poslednjih godinu dana nadmašio je stope zabeležene u drugim evropskim zemljama.

Ovi rezultati dolaze u trenutku kada se u evropskim ekonomijama nastavljaju promene na tržištu rada i kretanja troškova života.

Foto: Printskrin

 

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