"GLAVNI GURU IM JE BOJAN PAJTIĆ" Vučić raskrinkao namere blokadera: Kad vidite ko ih podržava, jasno vam je koju politiku zastupaju
ALEKSANDAR Vučić, prvi na listi nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" je tokom obilaska sela Izatovci istakao da je građanima Srbije dovoljno da vide ko podržava studentsku listu da bi im bilo jasno koju politiku oni zastupaju.
- Od Nenada Čanka do Pavla Grbovića i Demokratske stranke, a glavni guru im je Bojan Pajtić. Onda vam je potpuno jasno koju politiku ti ljudi zastupaju. U njihovo vreme 500.000 ljudi je ostalo bez posla, a mi ćemo morati da radimo, sebe da menjamo. Moraćemo da se borimo više, da radimo još više, da manje arogancije pokazujemo, da više razgovaramo sa narodom, da više slušamo mi vas nego vi nas. Hvala za ljubav i podršku. Da pobedimo ubedljivo 25. Živela Srbija - rekao je Vučić.
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