PANIKA U EU: Kriza je, mora da se štedi...

EVROPSKI komesar za energetiku Dan Jorgensen je izjavio da bi zemlje članice Evropske unije trebalo da razmotre smanjenje potrošnje gasa zbog naglog rasta cena.

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Skladišta gasa u Evropi trenutno su popunjena oko 70 odsto, dok je cena gasa na holandskom referentnom tržištu TTF već nedeljama iznad 70 evra po megavat-času, što je nivo koji nije zabeležen od energetske krize 2022. godine, prenosi "Euraktiv".

- Suočavamo se sa krizom cena koja je povezana sa krizom u snabdevanju - upozorio je Jorgensen u pismu ministrima energetike država članica, u koje je "Euraktiv" imao uvid.

U pismu od 25. septembra, koje je prvi objavio Rojters, Jorgensen je naveo da je, pored napete situacije na globalnom tržištu tečnog prirodnog gasa (LNG), izuzetno toplo i sušno leto dodatno opteretilo elektroenergetske sisteme nekoliko članica EU.

On je pozvao države članice da razmotre mere kojima bi se podstaklo dodatno punjenje skladišta ili smanjila potrošnja gasa i električne energije.

Ministri energetike EU sastaće se 29. septembra u Irskoj na neformalnim razgovorima. Prema njegovom predlogu, države bi mogle da podstaknu domaćinstva da smanje potrošnju električne energije u periodima najveće potražnje, ograniče grejanje u javnim zgradama i noću isključe nepotrebnu javnu rasvetu, kako bi se smanjila potrošnja gasa za proizvodnju električne energije.

Jorgensen je, međutim, upozorio da trenutno "ne postoje neposredni rizici po sigurnost snabdevanja".

On je sličan apel uputio državama članicama i u martu, kada ih je pozvao da povećaju zalihe gasa u skladištima, ali taj poziv nije imao očekivani efekat.

Evropa se približava neizvesnoj zimskoj sezoni, dok sukobi na Bliskom istoku i ograničeno snabdevanje tečnim prirodnim gasom (LNG) povećavaju rizik od novih cenovnih šokova.

Iako Brisel tvrdoglavo insistira na odustajanju od ruskog gasa i najavljuje ukidanje energetske zavisnosti od Moskve, podaci pokazuju da je uvoz ruskog LNG-a konstantno rastao tokom cele prve polovine godine. Ruski tečni gas itekako je stizao do evropskih luka, a najveći kupci iz EU bili su Belgija, Francuska i Mađarska. Belgija je u junu povećala uvoz ruskog gasa za 27 odsto, čime je prvi put od jula 2025. godine postala najveći kupac ruskog gasa među zemljama Evropske unije. Podaci "Evrostata" pokazuju da su Belgijanci povećali uvoz 1,8 puta.

Svesna da ne može da ispuni ni svoje propise, EU je ublažila zahtev za popunjenost skladišta, tako da sada zemlje članice do 1. novembra moraju da obezbede rezerve od minimum 80, umesto 90 odsto.

(RT Balkan)

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