MOŽDA IMATE PRAVO NA JOŠ 6.000 DINARA: Proverite jednu stvar i vidite da li imate pravo na još novca

ISPLATA po 6.000 dinara građanima Srbije je završena, ali za deo građana time nije stavljen tačka na ceo postupak. Reč je o naslednicima preminulih građana koji su imali pravo na besplatne akcije, a kojima pripada i novac koji je ostao iza njih.

Foto: Paolo Gallo Modena P.IVA 11478570010 / Panthermedia / Profimedia

Međutim, do tog novca naslednici ne dolaze uvek jednostavno. Ključnu ulogu ima ostavinsko rešenje, odnosno ono što je u njemu konkretno navedeno.

Iako se na prvi pogled čini da je dovoljno imati pravosnažno rešenje o nasleđivanju, u praksi to ne mora biti slučaj. Presudno je šta je tim dokumentom obuhvaćeno.

Kako naslednici ostvaruju pravo na novac

Naslednici besplatnih akcija nisu morali da podnesu posebnu elektronsku prijavu za isplatu 6.000 dinara.

Naslednici moraju samo da se lično obrate poslovnici Banke Poštanska štedionica i na uvid dostave:

važeću ličnu kartu;

pravosnažno rešenje o nasleđivanju, odnosno ostavinsko rešenje.

Da bi naslednik mogao da raspolaže novcem, u rešenju o nasleđivanju moraju biti navedena kako pravo na novčanu naknadu, tako i pravo na prenos akcija koje je preminulo lice steklo upisom u evidenciju nosilaca prava na besplatne akcije.

Šta ako 6.000 dinara nije navedeno u rešenju o nasleđivanju?

Ako pravo na novčanu naknadu nije obuhvaćeno postojećim ostavinskim rešenjem, naslednik ne bi trebalo odmah da ide u banku radi isplate.

Najpre je potrebno proveriti da li je neophodno pribaviti dopunsko rešenje o nasleđivanju kojim bi i ova imovina bila obuhvaćena.

Samo to što su besplatne akcije već prenete na naslednika u Centralnom registru hartija od vrednosti ne znači da je i novčana naknada od 6.000 dinara automatski preneta na njegov račun.

Kada su ispunjeni uslovi, naslednik novac može da preuzme isključivo u poslovnici Banke Poštanska štedionica, uz ličnu kartu i odgovarajuće rešenje o nasleđivanju.

Nema roka za podizanje ovog novca

U čitavoj proceduri postoji i jedna važna okolnost koja naslednicima olakšava situaciju.

Za novac koji se isplaćuje iz Akcionarskog fonda ne postoji rok za podizanje.

To nije isto što i 6.000 dinara koje su građani dobijali iz budžeta nakon prijave preko Uprave za trezor. Za tu grupu građana rok za podizanje novca iznosi godinu dana.

Naslednici zbog toga ne moraju da strahuju da će izgubiti pravo samo zato što je potrebno pribaviti dodatnu dokumentaciju.

(Kurir)