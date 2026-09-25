ŠTA AKO VAM NIJE LEGLO 6.000 DINARA? Isplata se završava danas, evo 3 koraka do vašeg novca

ISPLATA jednokratne državne pomoći od 6.000 dinara za punoletne građane Srbije zvanično se završava danas.

Foto: E. Grčić

Iako je većina već podigla svoja sredstva, ukoliko na vašem računu i dalje nema uplate, nema razloga za brigu.

Kroz tri jednostavna koraka možete proveriti status svoje isplate i brzo rešiti eventualni problem.

Pre nego što pomislite da je došlo do greške, neophodno je znati da se novac isplaćuje iz dva potpuno različita izvora i po različitim pravilima:

Preko Akcionarskog fonda: Za oko 4 miliona građana koji ostvaruju pravo na besplatne akcije, novac leže automatski i prijava uopšte nije bila potrebna. Za podizanje ovog novca ne postoji nikakvo vremensko ograničenje.

Iz budžeta Srbije: Za ovu opciju prijavilo se oko 1.650.000 građana koji ne poseduju besplatne akcije. Njima se novac uplaćuje na račune u bankama koje su sami izabrali prilikom popunjavanja elektronske prijave.

Šta ako vam nije uplaćeno 6.000 dinara?

Vaš prvi korak treba da bude odlazak na zvanični sajt Uprave za trezor (idp.trezor.gov.rs). Unosom JMBG-a i broja lične karte sistem će vam momentalno pokazati u kojoj fazi je vaša uplata, da li je odobrena, prosleđena vašoj banci ili je možda prijavljena neka greška.

Proverite šaltere Poštanske štedionice

Najčešća zabluda građana je uverenje da isplata kasni, a novac ih zapravo sve vreme čeka. Ako pripadate grupi koja novac dobija preko Akcionarskog fonda, novac je automatski uplaćen na račune koje ste prijavili prilikom podele besplatnih akcija, odnosno na namenske račune otvorene kod Banke Poštanska štedionica ukoliko ste taj prvobitni račun u međuvremenu ugasili.

Ako spadate u grupu koja je morala da se prijavi, sredstva su uplaćena na namenski račun u Poštanskoj štedionici. Kako biste podigli taj novac, potrebna vam je samo važeća lična karta.

Podnesite reklamaciju

Ukoliko portal prijavi grešku, što se najčešće dešava zbog pogrešno unetog broja računa tokom prijave, ili novac ne stigne ni po isteku zvaničnog roka za uplate, imate pravo na prigovor. Na portalu Uprave za trezor dostupna je opcija "Prijava problema". Slanjem upita nadležnima, vaša greška će biti ispravljena, a novac će vam naknadno biti bezbedno uplaćen na račun.

Zašto su pojedini građani dobili 7.700 dinara?

Isplata ove pomoći donela je i neočekivano iznenađenje za deo građana, koji su na šalterima pošta i Poštanske štedionice podigli veće iznose od najavljenih. Pojedincima je umesto 6.000, isplaćeno 6.700 ili čak 7.700 dinara, zbog čega su mnogi pomislili da je reč o sistemskoj grešci.

Dodatni novac zapravo nije nikakva greška, već predstavlja zaostale dividende koje su se godinama unazad sakupljale na namenskim računima nosilaca prava iz Akcionarskog fonda.

Čak i onim građanima koji su odavno prodali svoje besplatne akcije, redovno je uplaćivana dividenda od kompanija čijim se akcijama ne trguje na berzi, poput Telekoma i samog Akcionarskog fonda, a koju oni do sada jednostavno nisu podizali.

(Kurir)