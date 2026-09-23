NAJBRŽI PUNJAČ ZAA EV: DŽili predstavio sistem za punjenje električnih vozila do 70 odsto za 4,5 minuta

KINESKI proizvođač automobila Džili (Geely) predstavio je novu tehnologiju pametnog punjenja električnih vozila koja omogućava da se baterija u realnim uslovima napuni od 10 do 70 odsto za četiri minuta i 30 sekundi, nadmašivši sistem konkurentskog proizvođača Bi-Vaj-Di (BYD).

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Nova tehnologija predstavljena je u Ningbou, zajedno sa petom generacijom Džili stanice za pametno punjenje, čija maksimalna snaga iznosi 2.250 kilovata, što je više od 1.500 kilovata, koliko iznosi maksimalna snaga jednog priključka nove generacije brzog punjača kompanije BYD, objavio je portal Cnevpost.

Džili navodi da vozila Lynk & Co 10 i Zikr 001 (Zeekr 001), opremljena baterijom Šendun Gold (Shendun Golden Battery), mogu da se napune od 10 do 97 odsto za osam minuta i 40 sekundi.

BYD-ova druga generacija baterije Blejd (Blade Battery), u kombinaciji sa novim brzim punjačem, omogućava punjenje od 10 do 70 odsto za pet minuta i od 10 do 97 odsto za devet minuta pri normalnim temperaturama.

U osnovi Džili tehnologije nalazi se model veštačke inteligencije Xingrui PowerMind, razvijen u saradnji sa kineskim startapom Stepfan.

Sistem povezuje vozilo, bateriju, punjač, klaud, elektroenergetsku mrežu i sistem za skladištenje energije kako bi prilagodio način punjenja svakom vozilu.

Prema navodima kompanije, sistem može da predvidi temperaturu baterije do 30 sekundi unapred i dinamički prilagođava snagu punjenja, uz nastojanje da prosečna temperatura baterije tokom punjenja ostane ispod 55 stepeni Celzijusa, a maksimalna ispod 65 stepeni.

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Džili je uveo i petostruki sistem tečnog hlađenja koji obuhvata ceo lanac punjenja – od baterije za skladištenje energije u stanici, preko punjača i kabla do priključka i baterijskog paketa vozila.

Kompanija je saopštila da je reč o prvom takvom rešenju u industriji.

Kineski proizvođači automobila sve intenzivnije se nadmeću u oblasti ultrabrzog punjenja.

BYD je u martu predstavio punjač maksimalne snage 1.500 kilovata, a kompanija je najavila da će 24. septembra otvoriti dve hiljaditu brzu punionicu na kineskim autoputevima.

Tanjug

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