MASAKR ZBOG KRIMINALNOG RATA? Naoružani upali u kuću i ubili 11 ljudi, među žrtvama i trudnica

JUŽNOAFRIČKA policija pokrenula je poteru za osumnjičenima nakon što je 11 ljudi ubijeno, a troje povređeno u vatrenom obračunu u Kvamakuti, južno od Durbana, u provinciji Kvazulu-Natal.

Foto: SA Police Service

Policija je saopštila da se u utorak uveče u jednoj kući u oblasti Ziko nalazilo 14 osoba, uključujući 13 muškaraca i jednu ženu za koju se veruje da je bila u drugom stanju, kada su stigla trojica muškaraca i otvorila vatru.

Deset osoba je preminulo na licu mesta, dok je četvoro prevezeno u bolnicu. Jedan od povređenih je kasnije podlegao povredama.

Još tri osobe su preživele napad, navela je policija.

Prema navodima policije, preliminarna istraga je pokazala da su neke od žrtava bile poznate kriminalističko-obaveštajnoj službi u vezi sa neodređenim ilegalnim aktivnostima. Nisu izneli više detalja, pozivajući se na istragu koja je u toku.

Motiv pucnjave još uvek nije utvrđen, iako je policija saopštila da se ne može isključiti sukob rivalskih grupa.

Vršilac dužnosti šefa policije, Puleng Dimpane, rekla je da je aktivirana 72-časovna operacija potrage kako bi se pronašli odgovorni.

- U našim zajednicama nema mesta za besmisleno oduzimanje ljudskih života. Policija mora delovati odlučno, mobilisati sve raspoložive resurse i proganjati odgovorne sve dok ne budu izvedeni pred sud - rekla je Dimpane.

Premijer provincije Kvazulu-Natal, Tamsanka Ntuli, osudio je napad, rekavši da je lokalna zajednica ostala u šoku i žalosti.

Policija je saopštila da istražitelji prate tragove koji bi mogli pomoći u identifikaciji odgovornih.

(CGTN Africa)