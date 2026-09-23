GRMELO NA TISI! Srpska i mađarska vojska u zajedničkoj akciji kod Titela – pogledajte ovu moć!
PRIPADNICI Rečne flotile Vojske Srbije i Prvog puka za razminiranje Mađarske vojske ove nedelje na Tisi kod Titela izvode zajedničku obuku za izvršavanje namenskih zadataka u operacijama na unutrašnjim plovnim putevima.
Obuka predstavlja nastavak višegodišnje uspešne saradnje rečnih jedinica dveju zemalja i realizuje se sa ciljem razmene iskustava u primeni taktika, tehnika i procedura u zaštiti rečnog saobraćaja, unapređenja obučenosti i sposobnosti za zajedničko izvršavanje zadataka, kao i radi daljeg jačanja međusobnog razumevanja i poverenja.
Ove godine obuci prisustvuju i predstavnici Rumunske armije u svojstvu posmatrača, saopštilo je Ministarstvo odbrane.
Tokom višednevnih aktivnosti na reci, mešovite brodske posade uvežbavaju borbene radnje i postupke u zaštiti plovnog puta, uz izvršenje bojevih gađanja po ciljevima na vodi.
Dejstvuje se iz brodskih topova sa rečnih višenamenskih brodova Vojske Srbije, a dosadašnji rezultati pokazuju visok nivo obučenosti i koordinacije brodskih posada u rešavanju postavljenih vatrenih zadataka.
Pripadnike rečnih jedinica na obuci danas je obišao komandant Kopnene vojske general-major Zoran Nasković. On je razgovarao sa vojnicima i starešinama i izrazio zadovoljstvo što se pripadnici Vojske Srbije i Mađarske vojske odlično profesionalno razumeju i zajednički uspešno rešavaju sve zadatke na obuci.
Zajednička obuka rečnih jedinica Srbije i Mađarske jedna je od brojnih aktivnosti bilateralne vojne saradnje naših dveju zemalja usmerenih na izgradnju konkretnih sposobnosti i promociju dobrosusedskih odnosa i stabilnosti u regionu, dodaje se u saopštenju.
Tanjug
BONUS VIDEO - EV DAYS 2026 dani električnih vozila u Novom Sadu
Restoran Miya Galerija
Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Preporučujemo
NATO upozorava: Putin postaje sve neoprezniji i spremniji da prihvati rizik
2026-09-23 12:17:00
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Dimitris Janakopulos otkrio: Navijač sam Partizana! Znao sam da će se Željko vratiti u Panatinaikos...
Prvi čovek Panatinaikosa, Dimitris Janakopulos, dao je opširan intervju za Mozzart sport i otkrio mnoge zanimljivosti.
18. 09. 2026. u 09:07
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Najotrovnija zmija Evrope snimljena na grani u srpskom selu (Video, foto)
ŠARPLANINSKI poskok (Vipera ammodutes), najotrovnija i najopasnija zmija Evrope, uslikana je i usnimljena u selu Gotovuša) na grani drveta. Prepoznatljiv je po malom rogu na vrhu glave, po kome je i dobio ime, navodi stranica borzanionline, koja je i prenela snimak.
22. 09. 2026. u 10:30
Komentari (0)