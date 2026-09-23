Društvo

GRMELO NA TISI! Srpska i mađarska vojska u zajedničkoj akciji kod Titela – pogledajte ovu moć!

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

23. 09. 2026. u 19:27

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PRIPADNICI Rečne flotile Vojske Srbije i Prvog puka za razminiranje Mađarske vojske ove nedelje na Tisi kod Titela izvode zajedničku obuku za izvršavanje namenskih zadataka u operacijama na unutrašnjim plovnim putevima.

ГРМЕЛО НА ТИСИ! Српска и мађарска војска у заједничкој акцији код Титела – погледaјте ову моћ!

Foto: Vojska Srbije

Obuka predstavlja nastavak višegodišnje uspešne saradnje rečnih jedinica dveju zemalja i realizuje se sa ciljem razmene iskustava u primeni taktika, tehnika i procedura u zaštiti rečnog saobraćaja, unapređenja obučenosti i sposobnosti za zajedničko izvršavanje zadataka, kao i radi daljeg jačanja međusobnog razumevanja i poverenja.

Ove godine obuci prisustvuju i predstavnici Rumunske armije u svojstvu posmatrača, saopštilo je Ministarstvo odbrane.

Tokom višednevnih aktivnosti na reci, mešovite brodske posade uvežbavaju borbene radnje i postupke u zaštiti plovnog puta, uz izvršenje bojevih gađanja po ciljevima na vodi.

Foto: Фото: Војска Србије

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Dejstvuje se iz brodskih topova sa rečnih višenamenskih brodova Vojske Srbije, a dosadašnji rezultati pokazuju visok nivo obučenosti i koordinacije brodskih posada u rešavanju postavljenih vatrenih zadataka.

Pripadnike rečnih jedinica na obuci danas je obišao komandant Kopnene vojske general-major Zoran Nasković. On je razgovarao sa vojnicima i starešinama i izrazio zadovoljstvo što se pripadnici Vojske Srbije i Mađarske vojske odlično profesionalno razumeju i zajednički uspešno rešavaju sve zadatke na obuci.

Zajednička obuka rečnih jedinica Srbije i Mađarske jedna je od brojnih aktivnosti bilateralne vojne saradnje naših dveju zemalja usmerenih na izgradnju konkretnih sposobnosti i promociju dobrosusedskih odnosa i stabilnosti u regionu, dodaje se u saopštenju.

Tanjug

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