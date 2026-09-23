Svet

RUBIO UPOZORIO NA "BALKANIZACIJU" IRAKA: Vašington pružio punu podršku Bagdadu

Ј.О.С.

23. 09. 2026. u 18:16

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Američki državni sekretar Marko Rubio upozorio je u sredu da Irak mora da razoruža frakcije kako bi izbegao „balkanizaciju“ zemlje, misleći na podelu Iraka na manje, suparničke entitete duž etničkih ili verskih linija, kakva se dogodila na Balkanu.

РУБИО УПОЗОРИО НА БАЛКАНИЗАЦИЈУ ИРАКА: Вашингтон пружио пуну подршку Багдаду

Foto: Brendan Smialowski/Pool Photo via AP

On je izrazio podršku Vašingtona naporima premijera Alija Al Zaidija da oružje stavi pod kontrolu države. 

- Nemamo sumnje u posvećenost iračkog premijera da obezbedi da oružje bude u rukama države - rekao je on na konferenciji za novinare u Njujorku, prenosi Šafak.

Al Zaidi se ranije sastao sa američkim predsednikom Donaldom Trampom i razgovarali su o bilateralnim odnosima i načinima za jačanje saradnje između Iraka i Sjedinjenih Država.

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