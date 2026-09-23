RUBIO UPOZORIO NA "BALKANIZACIJU" IRAKA: Vašington pružio punu podršku Bagdadu

Američki državni sekretar Marko Rubio upozorio je u sredu da Irak mora da razoruža frakcije kako bi izbegao „balkanizaciju“ zemlje, misleći na podelu Iraka na manje, suparničke entitete duž etničkih ili verskih linija, kakva se dogodila na Balkanu.

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On je izrazio podršku Vašingtona naporima premijera Alija Al Zaidija da oružje stavi pod kontrolu države.

- Nemamo sumnje u posvećenost iračkog premijera da obezbedi da oružje bude u rukama države - rekao je on na konferenciji za novinare u Njujorku, prenosi Šafak.

Al Zaidi se ranije sastao sa američkim predsednikom Donaldom Trampom i razgovarali su o bilateralnim odnosima i načinima za jačanje saradnje između Iraka i Sjedinjenih Država.