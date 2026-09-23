DVOJAC IMA VELIKOG RAZLOGA ZA SLAVLJE: Slađana Mandić i Peđa Jovanović obišli "Muzej nevinosti" (FOTO)
PEVAČI Slađana Mandić i Peđa Jovanović predstavili su novu duetsku pesmu "Muzej nevinosti" i govorili na različite teme.
Peđa ne krije koliko mu znači podrška supruge Ane, za koju ističe da je uz njega kako privatno, tako i kada je reč o njegovoj karijeri.
Pevač je otkrio da mu je upravo Ana najveća podrška, a osvrnuo se i na njen posao i liniju kupaćih kostima koju kreira.
Na pitanje da li se supruzi meša u posao i učestvuje u odabiru modela, Peđa je kroz osmeh priznao da voli da iznese voje mišljenje.
– Volim da kažem kada mi se nešto sviđa – rekao je Peđa.
A ukoliko Ana odluči da svoju ponudu jednog dana proširi i na muške modele, pevač već ima plan. Na pitanje da li bi upravo on mogao da bude model za njene kupaće kostime, našalio se da bi u tom slučaju morao ozbiljno da se pripremi.
– Ako bude kreirala i za muškarce, moraću da krenem u teretanu da bih mogao da joj budem model – poručio je Peđa uz osmeh.
Inače, Slađana se pojavila u pripijenoj, crnoj suknji i topu sa aplikacijama, dok je u ruci držala skupocenu torbu vrednu oko 3 hiljade evra.
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