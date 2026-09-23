KINA ŠIRI NUKLEARNI ARSENAL: Britanski izvori otkrivaju nove tajne baze, Peking 2,5 puta povećava arsenal do ove godine

KINA ubrzano širi svoj program nuklearnog oružja na najmanje sedam velikih lokacija, uprkos ranijim izjavama kineskog predsednika Si Đinpinga da to oružje "treba zabraniti i uništiti", tvrdi danas britanski "Telegraf".

Foto: printskrin YouTube/DW

Taj medij piše da snimci sa satelita otkirivaju građevinske radove u nuklearnim postrojenjima i poligonioma širom Kine.

Stručnjaci smatraju da snimci sa lokacija Pingtong, Zitong, Lop Nur, Đijućuan, Mijanjang, Đinta i Guangjuan pokazuju da predsednik Kine Si Đinping planira rekordno širenje nuklearnog programa zemlje.

Jedna od ključnih lokacija je nuklearno postrojenje Pingtong, smešteno duboko u planinama centralne Kine gde se verovatno proizvode inicijatori za nuklearne bojeve glave, poznati kao jezgra.

Na satelitskim snimcima na ovoj lokaciji primećena su vojna teretna vozila.

Izgrađen je i novi grad sa novim stambenim blokovima, atletskim terenom i autobuskom stanicom koja se koristi za prevoz osoblja do nuklearnog kompleksa.

Na drugoj lokaciji izgrađena je cev dužine 600 metara, a stručnjaci navode da se ona koristi za testiranje otpornosti nuklearnog oružja na udare.

Mala sela i farme sravnjeni su sa zemljom kako bi se napravilo mesta za lokaciju koja će biti centar za istraživanje fuzije, gde se veruje da kineski naučnici testiraju ponašanja materijala tokom detonacije nuklearne bombe.

Kineski nuklearni arsenal se više nego udvostručio pod vođstvom trenutnog predsednika i u januaru je iznosio 620 bojevih glava, prema godišnjem izveštaju Stokholmskog međunarodnog instituta za istraživanje mira (SIPRI).

Predviđa se da će ta cifra porasti na 1.500 bojevih glava do 2035. godine.

Američki zvaničnici su u februaru optužili Kinu da je izvela tajne eksplozivne nuklearne testove na Lop Nuru u junu 2020. godine, čime je prekršila globalnu zabranu testiranja iz 1996. godine.

SAD su takođe tvrdile da je Kina namerno prikrila takve aktivnosti i da se priprema za dalja testiranja.

Tanjug

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