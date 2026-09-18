Ekonomija

STIŽE VEĆI MINIMALAC OD JANUARA: Ovo su iznosi najniže zarade po mesecima u 2027. godini

В. Н.

18. 09. 2026. u 15:53

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VLADA Srbije usvojila je odluku o minimalnoj ceni rada za 2027. godinu, koja će od 1. januara iznositi 405 dinara neto po radnom času, što predstavlja povećanje od 9,2 odsto u odnosu na 2026. godinu, kada iznosi 371 dinar po satu.

СТИЖЕ ВЕЋИ МИНИМАЛАЦ ОД ЈАНУАРА: Ово су износи најниже зараде по месецима у 2027. години

Foto: Janusz Pieńkowski/Alamy/Profimedia

Iako je zvanično navedeno da će prosečna minimalna mesečna zarada iznositi oko 70.470 dinara, odnosno približno 600 evra, stvarni mesečni iznos zavisiće od broja radnih sati u konkretnom mesecu.

Šta sve ulazi u obračun i kolika je satnica

Satnica u 2026. godini iznosi 371 dinar neto po radnom času, dok će u 2027. godini biti 405 dinara.

To znači da će minimalna cena rada biti veća za 34 dinara po satu, odnosno za 9,2 odsto.

U osnovni minimalac nisu automatski uračunati dodaci za minuli rad, noćni rad, prekovremeni rad, niti druga primanja na koja zaposleni ima pravo.

Koliki će biti minimalac u 2027. godini po mesecima

U zavisnosti od kalendarskog broja radnih sati, iznos mesečne neto zarade kretaće se od 64.800 dinara u februaru do 74.520 dinara u martu i decembru.

Januar – 168 sati – 68.040 dinara
Februar – 160 sati – 64.800 dinara
Mart – 184 sata – 74.520 dinara
April – 176 sati – 71.280 dinara
Maj – 168 sati – 68.040 dinara
Jun – 176 sati – 71.280 dinara
Jul – 176 sati – 71.280 dinara
Avgust – 176 sati – 71.280 dinara
Septembar – 176 sati – 71.280 dinara
Oktobar – 168 sati – 68.040 dinara
Novembar – 176 sati – 71.280 dinara
Decembar – 184 sata – 74.520 dinara

(K1info)

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