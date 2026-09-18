STIŽE VEĆI MINIMALAC OD JANUARA: Ovo su iznosi najniže zarade po mesecima u 2027. godini
VLADA Srbije usvojila je odluku o minimalnoj ceni rada za 2027. godinu, koja će od 1. januara iznositi 405 dinara neto po radnom času, što predstavlja povećanje od 9,2 odsto u odnosu na 2026. godinu, kada iznosi 371 dinar po satu.
Iako je zvanično navedeno da će prosečna minimalna mesečna zarada iznositi oko 70.470 dinara, odnosno približno 600 evra, stvarni mesečni iznos zavisiće od broja radnih sati u konkretnom mesecu.
Šta sve ulazi u obračun i kolika je satnica
Satnica u 2026. godini iznosi 371 dinar neto po radnom času, dok će u 2027. godini biti 405 dinara.
To znači da će minimalna cena rada biti veća za 34 dinara po satu, odnosno za 9,2 odsto.
U osnovni minimalac nisu automatski uračunati dodaci za minuli rad, noćni rad, prekovremeni rad, niti druga primanja na koja zaposleni ima pravo.
Koliki će biti minimalac u 2027. godini po mesecima
U zavisnosti od kalendarskog broja radnih sati, iznos mesečne neto zarade kretaće se od 64.800 dinara u februaru do 74.520 dinara u martu i decembru.
Januar – 168 sati – 68.040 dinara
Februar – 160 sati – 64.800 dinara
Mart – 184 sata – 74.520 dinara
April – 176 sati – 71.280 dinara
Maj – 168 sati – 68.040 dinara
Jun – 176 sati – 71.280 dinara
Jul – 176 sati – 71.280 dinara
Avgust – 176 sati – 71.280 dinara
Septembar – 176 sati – 71.280 dinara
Oktobar – 168 sati – 68.040 dinara
Novembar – 176 sati – 71.280 dinara
Decembar – 184 sata – 74.520 dinara
(K1info)
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