BOGATSTVO IZ ŠTALE: Prodao ove stare stvari i zaradio više od 45.000 evra

VIŠE od 2.000 starih računara pune 23 godine bilo je uskladišteno u jednoj štali u Sjedinjenim Američkim Državama.

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Ono što je decenijama izgledalo kao propala poslovna investicija na kraju se pretvorilo u unosnu prodaju kolekcionarima. Vlasnik računara Džejms Pelegrini uspeo je da ih prodaje putem platforme eBay i tako prihoduje više od 45.000 evra.

Međutim, priča je nedavno dobila novi obrt. Pelegrini je potvrdio da stare uređaje više ne može da nudi preko ove platforme, dok detaljni razlozi za obustavu prodaje nisu navedeni.

Kupio računare očekujući veliki posao

Priča počinje još sredinom osamdesetih godina prošlog veka, kada je Pelegrini kupio veliki broj računara verujući da bi na njima mogao ozbiljno da zaradi. Poslovni plan, međutim, nije se ostvario. Umesto kod kupaca, računari su završili u štali njegovog komšije, gde su ostali više od dve decenije.

Tek kada je objekat počeo da propada i pojavila se opasnost da se uruši, Pelegrini je morao da pronađe drugo rešenje za hiljade starih uređaja. Odlučio je da ih ponudi na internetu.

Ono što je nekada bilo višak postalo traženo među kolekcionarima

Ispostavilo se da su godine koje su računari proveli u štali potpuno promenile njihovu tržišnu poziciju.

Uređaji koji svojevremeno nisu uspeli da pronađu dovoljno kupaca postali su zanimljivi kolekcionarima i ljubiteljima retro tehnologije.

Prodaja putem eBaya donela je Pelegriniju ukupno više od 45.000 evra. Ipak, sada je saopštio da računare više ne može da prodaje preko te platforme. Za sada nije precizirano zbog čega je prodaja zaustavljena.

Šta su NABU računari?

U štali se nisu nalazili bilo kakvi stari računari, već uređaji poznati kao NABU računari, razvijeni početkom osamdesetih godina.

Bili su deo tada veoma ambicioznog projekta koji je korisnicima trebalo da omogući pristup programima, informacijama i video-igrama putem kablovske televizijske mreže.

Posmatrano iz današnje perspektive, koncept je podsećao na veoma ranu verziju načina na koji će internet kasnije omogućiti korisnicima pristup različitim digitalnim sadržajima. Projekat nije ostvario očekivani komercijalni uspeh, zbog čega je veliki broj računara ostao neprodat, piše Blic Biznis.

Decenijama kasnije upravo su njihova starost, neobična istorija i retkost učinile ono što prvobitni poslovni plan nije uspeo – pretvorile su hiljade zaboravljenih računara iz štale u robu za koju su kolekcionari bili spremni da plate.

(Kamatica)