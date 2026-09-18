OVE VOĆKE ĆETE LAKO UZGAJATI U SAKSIJAMA: Uspevaju i na terasi i u zatvorenom prostoru
VOĆKE u saksijama mogu da donesu cveće, mirise i ukusne plodove u bilo koji prostor. Veoma su korisne za uzgajanje, ali neke baštovane može da odbije pretpostavka da moraju dobro da se održavaju.
To nije uvek slučaj, pa koje voće je najlakše uzgajati u saksijama? Tamara Hogan, stručnjak iz Fast Growing Trees, otkrila je svoje preporuke.
1. Limun
Limun je veoma atraktivan za saksije, a zahteva malo održavanja. Drvo limuna može da unese letnji osećaj u bilo koji prostor jer možete da uživate u mirisnom cveću i voću sa malo muke. Zahtevaće redovno zalivanje, posebno tokom toplijih meseci i često hranjenje namenskim đubrivom za stabla citrusa.
- Stabla citrusa mogu da se drže u zatvorenom prostoru tokom cele godine. Odlično funkcionišu unutra i napolju tokom toplijih meseci, pa čak i ako ste na lokaciji gde je malo hladno, i dalje možete da uživate u divnom mirisu limuna - rekla je Tamara.
2. Pomorandža
Veoma slično drveću limuna, stabla pomorandže i mandarine mogu srećno da rastu u saksijama na otvorenom, a patuljaste sorte mogu da uspevaju kao voćke u zatvorenom prostoru. Mnoge pomorandže i mandarine se samooprašuju, tako da možete da dobijete plod sa samo jednom biljkom. Tamara Hogan tvrdi da pomorandže mogu da budu "odlična biljka za početnike sve dok nisu posađene u preveliku saksiju".
Koristite saksiju koja je samo nekoliko centimetara veća od korena drveta i nastavite sa presađivanjem, što je bolje nego da počnete u ogromnoj saksiji sa puno viška zemlje koja može da podstakne truljenje korena. Biljkama će trebati redovno zalivanje, ali ne bi trebalo da budu previše vlažne. Prstima proveravajte nivo vlage u zemljištu da biste procenili kada je potrebno zaliti ih.
3. Smokve
Dočarajte osećaj mediteranskog vrta uzgajanjem smokve u saksiji. Prednosti smokvi su u tome što su voćke otporne na sušu kada se jednom postave, ne smeta im zatvoreno korenje u saksijama, a možete da dobijete i samooplodne sorte. To su voćke koje brzo rastu, tako da će stablu smokvi trebati orezivanje.
- Biljke u saksijama često moraju da se ošišaju u nekom trenutku da bi mogle da podrže veličinu saksije. Smokve su one koje zaista dobro podnose ovaj proces. Orezujte drvo smokve kada je u stanju mirovanja i izbegavajte sečenje leti, jer će sok biti podložan infekciji - savetovala je Tamara.
4. Mini breskve
- Patuljaste breskve su uzgajane da ostanu male. Sa njihovim prelepim cvetovima, čak i u saksiji možete da cenite njihov deo proleća - kaže Tamara Hogan i dodaje da se stabla breskve lako uzgajaju i neguju u saksijama.
Takve breskve u dvorištu mogu da se uzgajaju tako da budu manjeg rasta. One nude veliki potencijal za berbu breskvi u malom prostoru na terasi ili u zatvorenom prostoru. Breskve takođe mogu da podnesu više direktnog svetla nego neka stabla citrusa. Drveće breskve voli toplinu i želi da raste na sunčanom mestu.
5. Lipa
Još jedno drvo citrusa je na listi, pa možete da dobijete ukusne limete uzgajanjem lipe u saksijama na sunčanoj terasi ili u zatvorenom prostoru u sunčanom stakleniku. Izaberite sunčano mesto koje dobija 6-8 sati direktne sunčeve svetlosti dnevno kako biste lipu dali plodovima i održavali biljke dobro zalivene. Prekomerno zalivanje će značiti da se stabla citrusa muče, pa proverite nivoe vlage prstom kao što je gore pomenuto ili koristite merač vlage u tlu.
- Ako želite veoma kiselu limetu, berite malo ranije. Ako želite da razvije slatkiji ukus, držite dok ne počne skoro da žuti. Pruža vam niz kulinarskih upotreba, a ipak je nešto što možete da držite u zatvorenom prostoru tokom cele godine - savetovala je Tamara Hogan.
(Mondo)
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