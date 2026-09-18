OVE VOĆKE ĆETE LAKO UZGAJATI U SAKSIJAMA: Uspevaju i na terasi i u zatvorenom prostoru

VOĆKE u saksijama mogu da donesu cveće, mirise i ukusne plodove u bilo koji prostor. Veoma su korisne za uzgajanje, ali neke baštovane može da odbije pretpostavka da moraju dobro da se održavaju.

Foto: Dmitry Marchenko / Alamy / Profimedia

To nije uvek slučaj, pa koje voće je najlakše uzgajati u saksijama? Tamara Hogan, stručnjak iz Fast Growing Trees, otkrila je svoje preporuke.

1. Limun

Limun je veoma atraktivan za saksije, a zahteva malo održavanja. Drvo limuna može da unese letnji osećaj u bilo koji prostor jer možete da uživate u mirisnom cveću i voću sa malo muke. Zahtevaće redovno zalivanje, posebno tokom toplijih meseci i često hranjenje namenskim đubrivom za stabla citrusa.

- Stabla citrusa mogu da se drže u zatvorenom prostoru tokom cele godine. Odlično funkcionišu unutra i napolju tokom toplijih meseci, pa čak i ako ste na lokaciji gde je malo hladno, i dalje možete da uživate u divnom mirisu limuna - rekla je Tamara.

2. Pomorandža

Veoma slično drveću limuna, stabla pomorandže i mandarine mogu srećno da rastu u saksijama na otvorenom, a patuljaste sorte mogu da uspevaju kao voćke u zatvorenom prostoru. Mnoge pomorandže i mandarine se samooprašuju, tako da možete da dobijete plod sa samo jednom biljkom. Tamara Hogan tvrdi da pomorandže mogu da budu "odlična biljka za početnike sve dok nisu posađene u preveliku saksiju".

Koristite saksiju koja je samo nekoliko centimetara veća od korena drveta i nastavite sa presađivanjem, što je bolje nego da počnete u ogromnoj saksiji sa puno viška zemlje koja može da podstakne truljenje korena. Biljkama će trebati redovno zalivanje, ali ne bi trebalo da budu previše vlažne. Prstima proveravajte nivo vlage u zemljištu da biste procenili kada je potrebno zaliti ih.

3. Smokve

Dočarajte osećaj mediteranskog vrta uzgajanjem smokve u saksiji. Prednosti smokvi su u tome što su voćke otporne na sušu kada se jednom postave, ne smeta im zatvoreno korenje u saksijama, a možete da dobijete i samooplodne sorte. To su voćke koje brzo rastu, tako da će stablu smokvi trebati orezivanje.

- Biljke u saksijama često moraju da se ošišaju u nekom trenutku da bi mogle da podrže veličinu saksije. Smokve su one koje zaista dobro podnose ovaj proces. Orezujte drvo smokve kada je u stanju mirovanja i izbegavajte sečenje leti, jer će sok biti podložan infekciji - savetovala je Tamara.

4. Mini breskve

- Patuljaste breskve su uzgajane da ostanu male. Sa njihovim prelepim cvetovima, čak i u saksiji možete da cenite njihov deo proleća - kaže Tamara Hogan i dodaje da se stabla breskve lako uzgajaju i neguju u saksijama.

Takve breskve u dvorištu mogu da se uzgajaju tako da budu manjeg rasta. One nude veliki potencijal za berbu breskvi u malom prostoru na terasi ili u zatvorenom prostoru. Breskve takođe mogu da podnesu više direktnog svetla nego neka stabla citrusa. Drveće breskve voli toplinu i želi da raste na sunčanom mestu.

5. Lipa

Još jedno drvo citrusa je na listi, pa možete da dobijete ukusne limete uzgajanjem lipe u saksijama na sunčanoj terasi ili u zatvorenom prostoru u sunčanom stakleniku. Izaberite sunčano mesto koje dobija 6-8 sati direktne sunčeve svetlosti dnevno kako biste lipu dali plodovima i održavali biljke dobro zalivene. Prekomerno zalivanje će značiti da se stabla citrusa muče, pa proverite nivoe vlage prstom kao što je gore pomenuto ili koristite merač vlage u tlu.

- Ako želite veoma kiselu limetu, berite malo ranije. Ako želite da razvije slatkiji ukus, držite dok ne počne skoro da žuti. Pruža vam niz kulinarskih upotreba, a ipak je nešto što možete da držite u zatvorenom prostoru tokom cele godine - savetovala je Tamara Hogan.

(Mondo)