ZAŠTO BAGREMOV LIST I CVET POŽUTE? Prema narodnim verovanjima, ova pojava ima veze sa zimom - evo kako!
AKO bagremov list ili cvet požuti, to može biti znak stresa biljke, ranog izmrzavanja, starosti cvetova ili krajnje faze cvetanja, dok narodno predanje povezuju neočekivano cvetanje ili promene boje sa nadolazećim hladnim ili dugim zimama.
Značenje požutelih listova ili cvetova
Fiziološki i ekološki uzroci:
- Bagrem brzo raste i osetljiv je na različite vremenske uslove. Požutenje može nastati zbog ekstremnih temperatura tokom cvetanja ili brze promene klime tokom sezone
- Stabla koja su ranije procvetala ili su bila oštećena niskim temperaturama ili nezgodnim mrazom mogu pokazivati žuto-zelenkaste ili požutele cvetove i listove
- Požutelost takođe može označavati da su cvetovi napustili vrhunac medenja ili da su biljke u poslednjoj fazi cvetanja, kada se ne oslobađa mnogo nektara
Uticaj na medenu pašu:
- Za pčelare, požuteli bagrem često znači da je period intenzivnog unosa nektara završen, i da medenje opada. Optimalno vreme za prikupljanje meda je kada cvetovi još uvek zadržavaju svoju belu boju, a noći su tople i stabilne
- Bagrem ne daje med u punom intenzitetu ako su noći hladne, pada kiša ili duva vetar, što može dodatno ubrzati požutelost cvetova
Tradicionalna verovanja
U narodu se veruje da ako bagrem cveta van uobičajenog perioda ili pokazuje neprirodnu boju kasnog leta ili rane jeseni, to predviđa hladnu, dugu i oštru zimu.
Ponavljano cvetanje ili žutilo smatra se signalom da biljka “žuri” da završi vegetativni ciklus pre velikih mrazeva.
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