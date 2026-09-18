POMOĆ ZA PENZIONERE: Još 33.000 paketa sa osnovnim životnim namirnicama stiže do leskovačkih penzionera i korisnika novčane socijalne pomoći

JOŠ 33.000 paketa sa osnovnim životnim namirnicama stiže do leskovačkih penzionera i korisnika novčane socijalne pomoći. Za novu podelu Grad Leskovac izdvaja 52 miliona dinara, a distribucija je počela u četvrtak 17. septembra tekuće godine.

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Na spisku korisnika nema selekcije prema visini penzije – paket pripada svim penzionerima, kao i korisnicima novčane socijalne pomoći.

Ovo je druga podela u 2026. godini, nakon junske, a prema podacima Grada predstavlja 11. podelu od 2020. godine.

Za samo dve ovogodišnje podele obezbeđeno je 104 miliona dinara, za ukupno 66.000 paketa.

U paketu je 12 osnovnih namirnica: brašno, šećer, ulje, začin za jelo, supa, makarone, čaj, keks, pirinač, pasulj, mlevena paprika i kukuruzni griz.

Prvi paketi već se usmeravaju ka Vučjanskom kraju, a potom će distribucija biti nastavljena i u ostalim delovima Leskovca.

Gradonačelnik Leskovca Goran Cvetanović ovu meru predstavlja kao deo kontinuirane pomoći građanima, a podsetio je i na proširenje prava na besplatan gradski prevoz.

Broj povlašćenih kategorija povećan je sa 13 na 17. Među novim kategorijama su nezaposleni stariji od 45 godina, policajci u uniformi, profesionalni vojnici i članovi dobrovoljnih vatrogasnih društava.

Istovremeno, povećan je i limit za penzionere. Dok su ranije besplatan prevoz mogli da koriste penzioneri sa primanjima ispod 35.000 dinara, sada je granica podignuta na 50.000 dinara.

Brojke pokazuju koliki je obim ove mere: tokom prethodnih deset podela pripremljeno je i isporučeno 307.440 paketa, ukupne vrednosti 371,3 miliona dinara.

Sa novom turom od 33.000 paketa, Grad nastavlja meru koja već sedam godina obuhvata veliki broj penzionera i građana koji koriste novčanu socijalnu pomoć.

(rominfomedia)