POMOĆ ZA PENZIONERE: Još 33.000 paketa sa osnovnim životnim namirnicama stiže do leskovačkih penzionera i korisnika novčane socijalne pomoći
JOŠ 33.000 paketa sa osnovnim životnim namirnicama stiže do leskovačkih penzionera i korisnika novčane socijalne pomoći. Za novu podelu Grad Leskovac izdvaja 52 miliona dinara, a distribucija je počela u četvrtak 17. septembra tekuće godine.
Na spisku korisnika nema selekcije prema visini penzije – paket pripada svim penzionerima, kao i korisnicima novčane socijalne pomoći.
Ovo je druga podela u 2026. godini, nakon junske, a prema podacima Grada predstavlja 11. podelu od 2020. godine.
Za samo dve ovogodišnje podele obezbeđeno je 104 miliona dinara, za ukupno 66.000 paketa.
U paketu je 12 osnovnih namirnica: brašno, šećer, ulje, začin za jelo, supa, makarone, čaj, keks, pirinač, pasulj, mlevena paprika i kukuruzni griz.
Prvi paketi već se usmeravaju ka Vučjanskom kraju, a potom će distribucija biti nastavljena i u ostalim delovima Leskovca.
Gradonačelnik Leskovca Goran Cvetanović ovu meru predstavlja kao deo kontinuirane pomoći građanima, a podsetio je i na proširenje prava na besplatan gradski prevoz.
Broj povlašćenih kategorija povećan je sa 13 na 17. Među novim kategorijama su nezaposleni stariji od 45 godina, policajci u uniformi, profesionalni vojnici i članovi dobrovoljnih vatrogasnih društava.
Istovremeno, povećan je i limit za penzionere. Dok su ranije besplatan prevoz mogli da koriste penzioneri sa primanjima ispod 35.000 dinara, sada je granica podignuta na 50.000 dinara.
Brojke pokazuju koliki je obim ove mere: tokom prethodnih deset podela pripremljeno je i isporučeno 307.440 paketa, ukupne vrednosti 371,3 miliona dinara.
Sa novom turom od 33.000 paketa, Grad nastavlja meru koja već sedam godina obuhvata veliki broj penzionera i građana koji koriste novčanu socijalnu pomoć.
(rominfomedia)
Restoran Miya Galerija
Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Preporučujemo
ISTA KVADRATURA, RAČUNI RAZLIČITI: Zašto dva ista stana nemaju isti račun za grejanje?
18. 09. 2026. u 13:58
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Dimitris Janakopulos otkrio: Navijač sam Partizana! Znao sam da će se Željko vratiti u Panatinaikos...
Prvi čovek Panatinaikosa, Dimitris Janakopulos, dao je opširan intervju za Mozzart sport i otkrio mnoge zanimljivosti.
18. 09. 2026. u 09:07
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Postigao jedan od najlepših golova u istoriji Mundijala: Odlazak u penziju i kraj jedne ere (VIDEO)
Jedan od najboljih kolumbijskih fudbalera svih vremena, Hames Rodrigez, završio je reprezentativnu karijeru u 35. godini života.
15. 09. 2026. u 21:04
Komentari (0)