KRAJ TAJNIH PLATA U SRBIJI? Stiže novo pravilo iz EU: Poslodavci više neće moći da kriju koliko nude

KOLIKA je plata jedno je od prvih pitanja koje kandidat želi da postavi kada vidi oglas za posao, ali odgovor često ne dobije ni u samom oglasu, niti na prvom razgovoru.

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Nova evropska regulativa predviđa da kandidati za posao treba da budu informisani o rasponu plate za radno mesto za koje konkurišu. To može biti navedeno već u oglasu, ali poslodavac informaciju može saopštiti i tokom početnog razgovora sa kandidatom.

- Evropska unija je usvojila tu regulativu i ona kaže da je potrebno da sve kompanije, bez obzira da li su u privatnom ili nekom drugom vlasništvu, budu obavezne da iznesu nekakav raspon plata. Ili na samom oglasu, ali to ne mora da bude ultimativno, već one mogu i na nekom početnom razgovoru za posao da obaveste kandidata koji je raspon plata za određenu poziciju - kaže za Euronews Srbija Aleksandar Radojičić iz Unije poslodavaca Srbije.

Plata više ne bi trebalo da bude pitanje za kraj razgovora

Jedna od ključnih promena jeste to što informacija o zaradi više ne bi trebalo da se ostavlja za sam kraj selekcije, kada kandidat već prođe nekoliko krugova razgovora i eventualno dobije ponudu. Prema Radojičićevim rečima, pojedine zemlje već pokazuju veći stepen primene novih pravila, iako je za detaljnu procenu rezultata još rano.

- S obzirom na to da je ona tek počela da se primenjuje, nisu sve zemlje, naravno, odmah krenule sa primenom. Ali vidimo da su, recimo, Velika Britanija, Italija, Francuska i Holandija zemlje koje imaju najveći procenat kada se meri koje su kompanije postavile raspon plate u sam oglas - navodi Radojičić.

Za sada, međutim, nema dovoljno podataka o tome koliko poslodavaca tu informaciju saopštava kandidatima tokom samog razgovora. Cilj regulative nije samo da kandidati unapred znaju šta mogu da očekuju na određenom radnom mestu. Jedan od ključnih razloga za njeno uvođenje jeste i smanjenje nejednakosti u zaradama, posebno između muškaraca i žena.

- Glavni benefit i razlog zbog čega je ona doneta, u stvari, je ravnopravnost. Pre svega rodna ravnopravnost između polova. Pošto znamo da je bilo u prošlosti situacija gde su, recimo, žene diskriminisane u tom smislu što se tiče plata, e sada to ne bi bilo moguće - naveo je Radojičić.

Za kandidate bi transparentniji oglasi mogli da znače manje neizvesnosti već pre slanja prijave, dok bi poslodavci morali da budu spremniji da objasne razlike u zaradama za ista ili slična radna mesta.

- U Srbiji trenutno nema te regulative, ali pretpostavljam da će u koracima pridruženja Evropskoj uniji ta regulativa početi da se sprovodi i kod nas, prvo da se donese zakon - dodao je Radojičić, ističući nadu da će to biti u skorijoj budućnosti.

Navodi i da se tajnost radnog ugovora ne bi dovela u pitaanje, jer bi se plata izažavala u opsegu: "od do".

- Realno, niko ne bi mogao znati koliko neko zarađuje, što mislim da i nije cilj ovog zakona - ni u Evropi. Ne bi trebalo da bude ni kod nas - kazao je.

(Euronews)