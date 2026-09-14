VREME JE DA SE PONOVO RODIM: Kaja Ostojić iznenadila javnost i počela sa pripremama za novi album (FOTO)

POP zvezda Katina Kaja Ostojić iznenadila je svoje pratioce potezom na Instagramu, obrisala dosadašnje objave sa profila, zbog čega su mnogi odmah počeli da se pitaju šta se dešava i da li se iza ovog poteza krije nešto veliko.

Foto: Dimitrije Manić

Nakon više od dve decenije na domaćoj muzičkoj sceni, pevačica se priprema za objavljivanje novog albuma, a "čišćenje" Instagrama deo je čitave priče kojom želi da najavi novu muzičku fazu. Foto: Dimitrije Manić

Kaja je potom dodatno zagolicala maštu publike emotivnom porukom, kojom je potvrdila da uskoro stiže projekat na kojem je dugo radila. Ujedno je nagovestila da joj je put do nove muzike doneo brojna lična preispitivanja i emotivne izazove.

Upravo ovom porukom pevačica je najavila ono što bi, po svemu sudeći, moglo da bude jedno od važnijih poglavlja njene karijere.

- Pre dvadeset godina objavila sam svoj prvi album. Nisam tada mogla da znam koliko života može da stane između dva albuma i koliko verzija mene; koliko ljubavi, poraza, tišine, mraka i ponovnih početaka. Ovaj novi se dugo kuvao. Nastajao je dok sam se borila sa sopstvenim mrakom, pa je možda baš zato najličnija stvar koju sam do sada napravila. Ali ne vraćam se tamo gde sam stala. Ne vraćam se ni ista. Nešto staro ostavljam iza sebe, a nešto novo tek dobija oblik i letim mu na krilima nove muzičke ere i kreacije. 20 godina kasnije, vreme je da se ponovo rodim. Hvala vam što ste bili tu kroz sve moje verzije. Za ovu koja dolazi, ostanite budni - poručila je pevačica.

BONUS VIDEO:

ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć