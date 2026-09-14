Politika

BLOKADERSKA LISTA! Sada je jasno zašto su je krili, ovo su razlozi i spisak

В. Н.

14. 09. 2026. u 21:41

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BLOKADERI su predali svoju listu za parlamentarne izbore u Srbiji 2026.

БЛОКАДЕРСКА ЛИСТА! Сада је јасно зашто су је крили, ово су разлози и списак

Foto: Z. Jovanović

Sad pogledajte detaljno ova imena.

Od 250, 230 su za sankcije Rusiji, priznanje Kosova i Metohije i satiranje svega što nas čini Srbima.

Zato su je krili...

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