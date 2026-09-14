Svet

NEMAČKI MILIJARDER: Da je do mene, ne bismo podržali Ukrajinu

Novosti online

14. 09. 2026. u 23:20

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

NEMAČKI milijarder Teo Miler je govorio protiv nemačke podrške Ukrajini.

НЕМАЧКИ МИЛИЈАРДЕР: Да је до мене, не бисмо подржали Украјину

Foto: Michael Piepgras/Panthermedia/Profimedia

- Da je do mene, Nemačka ne bi podržala Ukrajinu - rekao je biznismen u intervjuu za "Bild".

Slovački ministar spoljnih poslova Juraj Blanar je ranije za češke novine „Aktualne“ izjavio da ekonomski pritisak na Rusiju i isporuka oružja Kijevu nisu pogodni za rešavanje sukoba u Ukrajini. On tvrdi da će to samo dovesti do dalje eskalacije i novih problema u Evropi.

Kada znaš za šta štediš, onda oročiš

SAZNAJ VIŠE INFORMACIJA

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
JOKER TIKET ULAZI U IGRU KAD TI JE NAJPOTREBNIJI

JOKER TIKET ULAZI U IGRU KAD TI JE NAJPOTREBNIJI