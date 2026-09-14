NEMAČKI milijarder Teo Miler je govorio protiv nemačke podrške Ukrajini.

Foto: Michael Piepgras/Panthermedia/Profimedia

- Da je do mene, Nemačka ne bi podržala Ukrajinu - rekao je biznismen u intervjuu za "Bild".

Slovački ministar spoljnih poslova Juraj Blanar je ranije za češke novine „Aktualne“ izjavio da ekonomski pritisak na Rusiju i isporuka oružja Kijevu nisu pogodni za rešavanje sukoba u Ukrajini. On tvrdi da će to samo dovesti do dalje eskalacije i novih problema u Evropi.