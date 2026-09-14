Politika

TRI DANA PUMPALI ZA 70.000 POTPISA: Jedno je pobediti na društvenim mrežama, a sasvim drugo razumeti šta zaista misli većinska Srbija

В. Н.

14. 09. 2026. u 22:23

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EVO, posle pet dana velikog „pumpanja“, kilometarskih redova na fotografijama i pobede na društvenim mrežama - 70.000 potpisa.

ТРИ ДАНА ПУМПАЛИ ЗА 70.000 ПОТПИСА: Једно је победити на друштвеним мрежама, а сасвим друго разумети шта заиста мисли већинска Србија

Foto: N. Skenderija

Po atmosferi koju su napravili, očekivali smo bar milion.

Sa druge strane, lista ALEKSANDAR VUČIĆ - UJEDINjENA SRBIJA je za samo četiri sata prikupila 225.000 potpisa, više od tri puta više, tiho, bez predstave, bez dramatizacije i bez svakodnevnog proglašavanja istorijske pobede.

I tu dolazimo do starog problema: jedno je pobediti na društvenim mrežama, a sasvim drugo razumeti šta zaista misli većinska Srbija.

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