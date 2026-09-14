Zemun i nakon devet kola ne zna za pobedu: Surdulica odolela poslednjeplasiranoj ekipi Superlige Srbije

Fudbaleri Zemuna i Radnika iz Surdulice odigrali su nerešeno (1:1) u okviru 9. kola Superlige Srbije.

Foto: Dusan Milenkovic/ATAImages/

Bio je Radnik opasniji u prvom poluvremenu, propustio je nekoliko dobrih prilika, pa je usledila kazna. Centrirao je Knežević, poslao oštru loptu u srce šesnaesterca, Lazić nije najbolje intervenisao, ali se na pravom mestu našao Šarić i pogodio mrežu.

Surduličani su kao i prvo, mnogo bolje otvorili i drugo poluvreme. Za kratak period vezali su nekoliko šansi, a na pogodak su čekali do 67. minuta. Martin Novaković je odlično provukao loptu ispod živog zida i direktno iz slobodog udarca savladao Marka Kneževića.

Nisu se zadovoljili bodom pa su nastavili sa opasnim napadima, a u 85. minutu im je dosuđen i penal. Ipak nakon VAR-a kazneni udarac je poništen i tako je na semaforu ostalo na kraju meča 1:1.

Zemun nakon devet odigranih utakmica u Superligi Srbije ima samo dva osvojena boda i zauzima poslednje mesto. Sa druge strane Radnik je na petoj poziciji sa 13 bodova.