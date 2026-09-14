Politika

PREDSEDNIK SNDS DODIK: Identitet ne gradimo na mržnji, već iz ljubavi prema onome što jesmo

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

14. 09. 2026. u 22:05

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PREDSEDNIK Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) Milorad Dodik poručio je večeras na svečanoj akademiji povodom obeležavanja Dana srpskog jedinstva i nacionalne zastave u Banjaluci da srpski narod svoj identitet ne gradi na mržnji prema nekom drugom, već iz ljubavi prema onome što jeste.

ПРЕДСЕДНИК СНДС ДОДИК: Идентитет не градимо на мржњи, већ из љубави према ономе што јесмо

Foto: SRNA/BORISLAV ZDRINJA

Dodik je istakao da je ponosan što Republika Srpska i Srbija zajednički obeležavaju ovaj praznik.

On je uputio pozdrave predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću, sa kojim je pre šest godina i uspostavio temelje ovog zajedničkog datuma.

-Slavimo jedinstvo, zavet srpskog naroda, svih boraca za slobodu koji su ikada bili u prilici da se bore za nju. Sloboda za koju se borimo je uzvišena, istorijska i podrazumeva borbu za identitet, za svoj narod, crkvu i pravoslavnu veru, jezik i pismo, rekao je Dodik.

On je naglasio da jedinstvo pripada srpskom narodu i poručio da ga Srbi nikome ne otimaju.

Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave obeležava se u Banjaluci u organizaciji vlada Republike Srpske i Srbije, a svečana akademija organizovana je u Sportskoj dvorani "Borik".

Obeležavanje ovog praznika ustanovljeno je 2020. godine s ciljem osnaživanja jedinstva srpskog naroda u Srbiji i Srpskoj, a 15. septembar - Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave ustanovljen je na dan kada se obeležava proboj Solunskog fronta u Prvom svetskom ratu.

(Tanjug)

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