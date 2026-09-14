DEČAK (9) KOJI JE RANIO MUŠKARCA NA PROCENI: Centar za socijalni rad u Ubu o pucnjavi u porti crkve u Draževcu

DEVETOGODIŠNjAK osumnjičen da je po naređenju svog oca Slavka O. (44), pucao u Milana R. (25), u porti crkve u Draževcu kod Obrenovca, nalazi se u odgovarajućem smeštaju radi određenih procena i dijagnostike, potvrđeno je „Novostima“ u Centru za socijalni rad u Ubu.

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U ovoj ustanovi nisu mogli zbog specifičnog slučaja, jer je u pitanju dete, maloletnik, da preciziraju o kom smeštaju se radi, ali ističu da su njihovi stručnjaci, od početka uključeni u postupak vezan za devetogodišnjaka. S obzirom da mališan nije krivično odgovoran, brigu o njemu preuzeo je Centar za socijalni rad u Ubu, hitno je izmešten iz porodice i oduzet od roditelja.

- Planiramo dalje postupanje u ovom slučaju u skladu sa ovlašćenjima – kažu u Centru za socijalni rad u Ubu. – Porodica dečaka ranije nije bila u našoj evidenciji. Ceo postupak je u toku i preduzimamo sve mere predviđene zakonom, u najboljem interesu dečaka.