Fudbal

"Nije bio pozitivan na narkotike!" Klub stao uz svog fudbalera

Filip Milošević

14. 09. 2026. u 20:15

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

Italijanski klub Kaljari demantovao je natpisa italijanskih medija da je njihov fudbaler, Danijel Maldini, bio pozitivan na narkotike.

Није био позитиван на наркотике! Клуб стао уз свог фудбалера

Spada/LaPresse / Shutterstock Editorial / Profimedia

Italijanski mediji, među kojima je bila i "Gazeta delo Sport", objavili su da je fudbaler navodno bio pozitivan i na preliminarnom testu na narkotike.

Klub sa Sardinije oglasio se zvaničnim saopštenjem nakon što su se pojavile informacije da je 24-godišnji fudbaler pao na preliminarnom testu na narkotike.

"Kaljari obaveštava javnost da je, povodom natpisa koji su se u proteklim satima pojavili u italijanskim medijima, Danijel Maldini podvrgnut toksikološkim analizama. Svi sprovedeni testovi dali su negativne rezultate", saopštio je klub.

Klub je dodao da će se Maldini već u ponedeljak popodne normalno priključiti saigračima i nastaviti pripreme za narednu utakmicu.

Kada znaš za šta štediš, onda oročiš

SAZNAJ VIŠE INFORMACIJA

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Za prevenciju koja spašava živote: Fondacija Mozzart donirala opremu Domu zdravlja Užice

Za prevenciju koja spašava živote: Fondacija Mozzart donirala opremu Domu zdravlja Užice