"Nije bio pozitivan na narkotike!" Klub stao uz svog fudbalera
Italijanski klub Kaljari demantovao je natpisa italijanskih medija da je njihov fudbaler, Danijel Maldini, bio pozitivan na narkotike.
Italijanski mediji, među kojima je bila i "Gazeta delo Sport", objavili su da je fudbaler navodno bio pozitivan i na preliminarnom testu na narkotike.
Klub sa Sardinije oglasio se zvaničnim saopštenjem nakon što su se pojavile informacije da je 24-godišnji fudbaler pao na preliminarnom testu na narkotike.
"Kaljari obaveštava javnost da je, povodom natpisa koji su se u proteklim satima pojavili u italijanskim medijima, Danijel Maldini podvrgnut toksikološkim analizama. Svi sprovedeni testovi dali su negativne rezultate", saopštio je klub.
Klub je dodao da će se Maldini već u ponedeljak popodne normalno priključiti saigračima i nastaviti pripreme za narednu utakmicu.
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