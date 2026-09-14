"Nije bio pozitivan na narkotike!" Klub stao uz svog fudbalera

Italijanski klub Kaljari demantovao je natpisa italijanskih medija da je njihov fudbaler, Danijel Maldini, bio pozitivan na narkotike.

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Italijanski mediji, među kojima je bila i "Gazeta delo Sport", objavili su da je fudbaler navodno bio pozitivan i na preliminarnom testu na narkotike.

Klub sa Sardinije oglasio se zvaničnim saopštenjem nakon što su se pojavile informacije da je 24-godišnji fudbaler pao na preliminarnom testu na narkotike.

"Kaljari obaveštava javnost da je, povodom natpisa koji su se u proteklim satima pojavili u italijanskim medijima, Danijel Maldini podvrgnut toksikološkim analizama. Svi sprovedeni testovi dali su negativne rezultate", saopštio je klub.

Klub je dodao da će se Maldini već u ponedeljak popodne normalno priključiti saigračima i nastaviti pripreme za narednu utakmicu.