Fudbal

Istrošio sav kredit! Borusija Menhengladbah otpustila Polanskog

Александар Илић
Aleksandar Ilić

13. 09. 2026. u 13:06

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Poljski trener Eugen Polanski nije više šef stručnog štaba Borusije Menhengladbah, saopštio je danas nemački fudbalski klub.

Истрошио сав кредит! Борусија Менхенгладбах отпустила Поланског

Cody Froggatt / imago sportfotodienst / Profimedia

U saopštenju se navodi i da je pomoćni trener Tobijas Trulsen takođe razrešen dužnosti.

Borusija je u subotu poražena u gostima od Frajburga (0:5) u trećem kolu Bundeslige, a klub iz Menhegladbaha se trenutno nalazi na poslednjem mestu na tabeli bez bodova uz gol razliku 3:12.

"Uprkos dobrim pripremama i određenim ohrabrujućim znacima, ekipa nije uspela da ostvari rezultate koje smo želeli u Bundesligi. Naše nedavne igre na kraju su nas dovele do zaključka da je potrebna promena, zbog čega smo razrešili Eugena dužnosti. Želimo da zahvalimo njemu i Trulsenu na svemu što su učinili za klub", izjavio je sportski direktor Borusije Ruven Šreder.

Polanski (40) je prvi tim Borusije preuzeo u septembru prošle godine, a imao je ugovor do leta 2028.

"Borusija je bila moj klub i uvek će to biti. Žao mi je što se sve završilo na ovaj način. Nakon što smo prošle sezone izborili opstanak, napravili smo niz promena pred početak ove sezone. Imali smo velike planove, ali nismo uspeli da ih sprovedemo u delo. Žao mi je zbog toga. Iskreno se nadam da će Borusija uspeti brzo da preokrene situaciju. Želim klubu, ekipi i svim navijačima sve najbolje", rekao je Polanski.

U saopštenju se navodi da će ekipu Borusije do imenovanja novog šefa stručnog štaba privremeno da vodi Jan-Moric Lihte.

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