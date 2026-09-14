VISINA DRŽAVNE POMOĆI ZAVISI OD OVOGA: Penzionerima isplaćen novac, evo koliko je ko dobio

ISPLATA jednokratne državne pomoći penzionerima koja iznosi između 20.000 i 35.000 dinara u zavisnosti od visine penzije, počinje danas, a novac će dobiti i korisnici dečjeg dodatka, novčane socijalne pomoći i boračkog dodatka.

Profimedia

Ova mera je deo šireg paketa pomoći građanima, vrednog 980,6 miliona evra koji obuhvata i druge mere, poput vaučera i smanjenja cena lekova. Penzioneri kojima se primanja uplaćuju preko banaka novac će leći na račun, dok će korisnicima koji penziju primaju na kućnu adresu pomoć uručivati Pošta Srbije.

Prema zvaničnoj odluci Vlade Srbije, korisnicima penzijskog i invalidskog osiguranja biće isplaćena tri različita iznosa, odnosno penzioneri čija avgustovska penzija iznosi do 31.092,11 dinara dobiće 35.000 dinara, oni čija je penzija od 31.092,12 do 56.822 dinara dobiće 27.500 dinara, a penzionerima sa penzijom višom od 56.822 dinara biće isplaćeno 20.000 dinara.

Za roditelje dece koja imaju pravo na dečji dodatak jednokratna pomoć iznosi 25.000 dinara po detetu, a toliko će dobiti i nosioci prava na novčanu socijalnu pomoć i korisnici boračkog dodatka, dok će borci koji nemaju pravo na ovaj dodatak dobiti po 10.000 dinara.

Ministar finansija u tehničkom mandatu Siniša Mali izjavio je juče i da prijava za jednokratnu pomoć od 6.000 dinara traje do 21. septembra, dok će isplata prijavljenima biti od 22. do 25. septembra, a penzioneri i određene kategorije korisnika pomoć dobijaju automatski.

"Pozivam građane koji se još nisu prijavili da se prijave. Do sada se 1.504.000 građana već prijavilo za tu pomoć dodatno na negde oko četiri miliona ljudi koji će tu pomoć primiti iz Akcionarskog fonda i koji ne moraju da se prijavljuju", rekao je on.

Mali je naveo i da jednokratna pomoć nije jedini vid podrške države građanima i podsetio na mere u različitim oblastima, uključujući Alimentacioni fond, Zakon roditelj-negovatelj i kredite za mlade za kupovinu prve nekretnine.

On je podsetio i da će od 1. decembra biti povećane plate u javnom sektoru za osam odsto, zaposleni u ustanovama socijalne zaštite dobiće povećanje od 12 odsto, dok će penzije biti povećane za 7,5 odsto, a to znači da će prosečna penzija nakon tog povećanja biti oko 520 evra, dok je 2012. godine, kako je podsetio, ona iznosila 204 evra.

Mali je najavio i da će prosečna plata u Srbiji u decembru dostići 1.200 evra, dok je cilj programa "Srbija 2027", da prosečna zarada do kraja naredne godine bude 1.400 evra. Dodao je i da će minimalna zarada od 1. januara naredne godine prvi put preći 600 evra, uz cilj da do kraja 2027. dostigne 650 evra.

(rt.rs)

BONUS VIDEO - EV DAYS 2026 dani električnih vozila u Novom Sadu