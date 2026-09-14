GAS U EVROPI PROBIO PSIHOLOŠKU GRANICU: Cena iznad 1.000 dolara prvi put od 2022.
BERZANSKE cene gasa u Evropi ubrzale su rast i porasle za pet odsto, premašivši 1.000 dolara za hiljadu kubnih metara prvi put od 22. decembra 2022. godine, pokazuju podaci londonske berze ICE.
Oktobarski, odnosno najbliži fjučersi prema indeksu TTF, najvećeg evropskog gasnog čvorišta koje se nalazi u Holandiji, otvorili su trgovanje na nivou od 978,9 dolara za hiljadu kubnih metara, što predstavlja rast od 2,6 odsto.
Do 7.55 časova cena je dostigla 991,5 dolara, odnosno porasla za 3,9 odsto. Za poređenje, obračunska cena prethodnog trgovačkog dana iznosila je 954,1 dolar za hiljadu kubnih metara.
Sukob na Bliskom istoku doveo je do značajnog poskupljenja gasa u Evropi. Prosečne berzanske cene u martu porasle su za gotovo 60 odsto u odnosu na februar i premašile 600 dolara za hiljadu kubnih metara.
Poslednjih meseci cene gasa beleže velike oscilacije. U julu su obračunske cene porasle za gotovo 20 odsto na mesečnom nivou i u proseku iznosile 637,5 dolara za hiljadu kubnih metara. U avgustu je prosečna obračunska cena dostigla 745,4 dolara, što je 17 odsto više nego u julu.
Tokom avgusta cena gasa na berzi premašila je 800 dolara za hiljadu kubnih metara, prvi put za pet meseci, dok je početkom septembra probila granicu od 900 dolara.
Krajem avgusta mediji su, pozivajući se na stručnjake, naveli da nije isključeno da tokom zime berzanska cena gasa u Evropi premaši 1.200 dolara za hiljadu kubnih metara zbog problema sa popunjavanjem skladišta.
U Rusiji su više puta isticali da je Zapad napravio ozbiljnu grešku odustajanjem od kupovine ruskih energenata, jer će time upasti u novu, još veću zavisnost, uslovljenu višim cenama.
U Moskvi su takođe navodili da zemlje koje su odustale od direktne kupovine ruskih energenata i dalje preko posrednika nabavljaju ruske energente po višim cenama, kao i da će nastaviti da kupuju ruski ugalj, naftu i gas.
sputnikportal.rs
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