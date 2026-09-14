BORCI ruske grupe snaga „Sever“ osvojile su Široke i Ševčenkovo u Harkovskoj oblasti, dok su jedinice grupe „Dnjepar“ osvojile Novoandrijevku u Zaporoškoj oblasti, saopštilo je Ministarstvo odbrane. Ruske snage nastavljaju da pojačavaju okruženje militanata ukrajinskih oružanih snaga u blizini Harkova i proširuju spoljnu zonu kontrole. Tokom proteklih 24 sata pogođeni su i neprijateljski logistički centri, objekti energetske i transportne infrastrukture, fabrike za montažu bespilotnih letelica i skladišni objekti.

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Jedinice snaga grupe „Sever“ u Harkovskoj oblasti „nastavljaju da stežu okruženje“ militanata Oružanih snaga Ukrajine i „proširuju spoljnu zonu kontrole“, saopštilo je Ministarstvo odbrane. Tokom proteklih 24 sata osvojeno je opkoljeno selo Široke, a u toku su aktivne borbe za osvajanje sela Mala Vovča. Ovo je objavljeno u dnevnom ažuriranju o specijalnoj operaciji.

Borci „Severa“ su takođe naneli značajnu vatrenu štetu neprijateljskoj živoj snazi i tehnici u blizini Ribalkina i Buzova. Pored toga, opkoljene jedinice ukrajinskih oružanih snaga uništene su u blizini Oljhovatke.

U proteklih 24 sata, ukrajinske oružane snage su izgubile do 60 vojnika i oklopno borbeno vozilo sa osobljem unutra pokušavajući da se probiju iz okruženja u blizini sela Čorne. Od početka meseca, u okruženju je uništeno do 460 militanata, 13 oklopnih borbenih vozila, osam pikapa, 13 terenskih vozila i 21 robotski sistem na kopnu.

Štaviše, kao rezultat odlučnih akcija za proširenje spoljne zone kontrole, osvojeno je naselje Ševčenkovo (Harkovska oblast) i poražen je neprijatelj u područjima naselja Novooleksandrovka i Prikolotnoje (Harkovska oblast).

Formacije motorizovane pešadijske brigade i jurišnog puka Oružanih snaga Ukrajine takođe su oštećene u blizini naselja Martinovka i Černoglazovka (Harkovska oblast). U Sumskoj oblasti, ljudstvo i tehnika dve brigade teritorijalne odbrane oštećeni su u blizini naselja Bojaro-Ležači, Barilovka i Radkovka.

Ukupno je, u zoni odgovornosti Sever, u proteklih 24 sata, neprijatelj izgubio do 200 vojnika, američki oklopni transporter M113, dva borbena oklopna vozila, 14 vozila, poljski artiljerijski top i deset kopnenih robotskih sistema, navaleli su ruski izvori.

U isto vreme, jedinice grupe snaga „Zapad“ poboljšale su svoj položaj duž linije fronta, udarajući po formacijama dve mehanizovane brigade, aeromobilne brigade Oružanih snaga Ukrajine i brigade teritorijalne odbrane u područjima naselja Starodubovka, Karpovka, Rubci (DNR) i Peski Radkovski (Harkovska oblast).

Ovde je Kijev izgubio do 215 vojnika, dva oklopna borbena vozila, 11 automobila, poljski artiljerijski top i radio-elektronsku izviđačku stanicu.

Jedinice Južne grupe snaga su, zauzvrat, zauzele povoljnije položaje i linije. Borci „Juga“ su se sukobili sa živom snagom i tehnikom četiri mehanizovane brigade ukrajinskih oružanih snaga i brigade morske pešadije u oblastima Družkovke, Vasilevske Pustoši, Slavjanska, Klinovoja, Kramatorska, Rajskog i Nikolajevke (DNR).

U ovom području, neprijatelj je izgubio do 170 militanata, dva poljska artiljerijska oruđa, uključujući haubicu M777 kalibra 155 mm američke proizvodnje, i 21 vozilo.

U međuvremenu, jedinice Centralne grupe snaga poboljšale su svoj taktički položaj. Nanele su gubitke u ljudstvu i tehnici tri mehanizovane brigade Oružanih snaga Ukrajine, brigadi morske pešadije, brigadi Nacionalne garde i brigadi specijalnih snaga u blizini sela Šilovka, Andrejevka, Belozerskoje, Jurjevka (DNR) i Novotroicke (Dnjepropetrovska oblast).

U ovom sektoru, ukrajinske oružane snage su izgubile preko 460 vojnika, četiri oklopna borbena vozila, 11 automobila i dva artiljerijska oruđa.

Jedinice grupe snaga „Istok“ su prodrle duboko u neprijateljsku odbranu i uništile formacije mehanizovane brigade, dve vazdušno-desantne brigade, dva jurišna puka Oružanih snaga Ukrajine i brigade morske pešadije u rejonima naselja Mihajlivsko, Obšče, Voskresenka, Slavnoe (Zaporoška oblast), Otriški, Kolomijci i Pavlovka (Dnjepropetrovska oblast).

Na ovom pravcu, Ukrajina je izgubila do 290 vojnika, oklopni transporter, šest vozila i poljski artiljerijski top.

Tanjug/Russian Defense Ministry Press Service via AP

U međuvremenu, jedinice Dnjeprovske grupe snaga zauzele su povoljnije položaje i oslobodile selo Novoandrijevka (Zaporoška oblast). Ljudsko osoblje i tehnika dve mehanizovane brigade Oružanih snaga Ukrajine i jedne brigade teritorijalne odbrane takođe su poraženi u oblastima Orehova, Preobraženke, Jurkovke i Balabina (Zaporoška oblast).

Ovde je ubijeno do 40 ukrajinskih militanata. Uništeno je dvadeset šest vozila, artiljerijsko oruđe i stanica za elektronsko ratovanje.

Pored toga, ruske oružane snage su napale logističke centre, objekte energetske i transportne infrastrukture u Ukrajini koje koriste ukrajinske oružane snage, fabrike za montažu i skladištenje bespilotnih letelica, kao i privremene tačke raspoređivanja ukrajinskih militanata i stranih plaćenika u 142 okruga.

Tokom proteklih 24 sata, sistemi protivvazdušne odbrane presreli su četiri avio-bombe, četiri američka sistema višecevnog lansirnog raketnog sistema (MLRS) HIMARS, dve rakete dugog dometa „Neptun“ i 1.025 dronova avionskog tipa. Crnomorska flota je uništila bespilotni čamac ukrajinske mornarice u Crnom moru.

(RT)