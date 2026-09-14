Da li je to ta sezona? Roma i dalje maksimalna u Seriji A, Skudeto sada nije "nemoguća misija"
Fudbaleri Rome pobedili su večeras u gostima Torino rezultatom 2:0 u meču četvrtog kola Serije A.
Fudbaleri Rome su u prošlom kolu na neverovatan način u završnici meča pobedili Atalantu i ušli su u ovaj duel kao veliki favoriti.
To su i potvrdili. Ekipa iz Rima je povela u 40. minutu golom Donijela Malena. U nastavku su izabranici Gasperinija kontrolisali meč, a jedina ozbiljna šansa za domaćina viđena je u 58. minutu kada je Đovani Simeone primio pas i u situaciji jedan na jedan s golmanom odlučio da šutira po sredini gola. Mile Svilar je bio oprezan i bez većih problema je ukrotio ovaj udarac. Konačan rezultat je postavio Nikolo Pizili u trećem minutu nadoknade meča.
Roma je vodeća na tabeli italijanskog prvenstva sa 12 bodova, dok je Torino na 14. mestu sa tri boda.
Podsetimo, tim iz Rima je osvojio tri šampionske titule. U sezonama 1941/42, 1982/83 i poslednja 2000/2001. 25 godina čekaju navijači ovog tima na Skudeto, a kako igraju Dibala, Malen i družina nije nemoguće da je dočekaju na kraju ove sezone.
Takođe u istom terminu fudbaleri Koma savladali su na svom terenu Parmu rezultatom 2:1.
Golove za Komo postigli su Jakobo Ramon u 23. minutu i Kaiki u 83. minutu.
Jedini pogodak za Parmu postigao je David Romero u 90+2. minutu.
Komo je trenutno drugoplasirani na tabeli sa 10 bodova, a Parma je na 17. poziciji sa jednim bodom.
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