VAŽAN DAN ZA DIPLOMATIJU SRBIJE: Vučić sutra prima akreditivna pisma ambasadora Azerbejdžana i Španije

POTPREDSEDNICA Glavnog odbora i članica Predsedništva Srpske napredne Ana Brnabić izjavila je danas u Stepojevcu da je današnje saopštenje Višeg javnog tužilaštva u Beogradu u kom se navodi da je zvuk navodnog zvučnog topa naknadno montiran na snimke protesta 15. marta 2025. dokaz da je na delu bio pokušaj obojene revolucije i da će se taj pokušaj završiti na izborima.