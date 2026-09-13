Politika

VUČIĆ DANAS NA PEŠTERU: Vojna vežba "Pobednik 2026" prikazuje vatrenu moć i spremnost Vojske Srbije

V.N.

13. 09. 2026. u 07:12

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PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić prisustvovaće danas taktičkoj vežbi sa bojevim gađanjima "Pobednik 2026" na privremenom poligonu "Pešter". Vežba će početi u 11.00 časova, saopštila je danas služba za saradnju sa medijima predsednika Republike.

ВУЧИЋ ДАНАС НА ПЕШТЕРУ: Војна вежба Победник 2026 приказује ватрену моћ и спремност Војске Србије

Foto: Tanjug/Jadranka Ilić

Kako je ranije saopštilo Ministarstvo odbrane, vežbajuće jedinice na tom poligonu predstaviće odlučnost i uvežbanost pripadnika Vojske Srbije, vatrene mogućnosti novih i modernizovanih sredstava i sistema, kao i visok nivo sadejstva i saradnje u odgovoru na izazove, rizike i pretnje po bezbednost Srbije.

Načelnik Generalštaba Vojske Srbije, general Milan Mojsilović u petak je obišao učesnike završne faze prvog dela združene taktičke vežbe sa bojevim gađanjima "Pobednik 2026".

Vežbu u sadejstvu izvode jedinice Kopnene vojske, Ratnog vazduhoplovstva i PVO, specijalne i vojnopolicijske snage Vojske Srbije. U toj etapi združene taktičke vežbe s bojevim gađanjima na poligonu "Pešter" angažovano je više od 2000 pripadnika Vojske Srbije i više od 500 ključnih sredstava ratne tehnike, saopštilo je Ministarstvo odbrane.

Prema utvrđenom scenariju, dejstvuje se iz modernizovanih tenkova i drugih oklopnih vozila, borbenih aviona i helikoptera, raketnih sistema za protivvazduhoplovna dejstva, protivoklopnih raketnih sistema, artiljerijskih oruđa, brojnih besposadnih i robotizovanih platformi, kao i iz široke palete savremenog streljačkog naoružanja.

Cilj vežbe je dalje unapređenje obučenosti i osposobljenosti komandi i jedinica za pripremu i izvođenje borbenih operacija, organizovanje sadejstva, saradnje i zaštite snaga, a akcenat je na upotrebi novouvedenih i modernizovanih sredstava i sistema, kojim je Vojska Srbije opremljena u prethodnom periodu.

Pukovnik Zvonko Marić iz Uprave za razvoj i opremanje Generalštaba Vojske Srbije rekao je ranije za Tanjug da se vežba izvodi na specifičnom reljefu, geografskom području i da je to prilika da jedinice Vojske Srbije u realnim borbenim uslovima pokažu svoje sposobnosti. Naglasio je da će na vežbi biti prikazana ubojna sredstva u okviru široke palete najsavremenijeg, modernizovanog i novouvedenog naoružanja. U vazdušnom prostoru, kako je naveo, tokom vežbe dejstvovaće avioni Mig-29, zaduženi za kontrolu suvereniteta i obezbeđivanje prevlasti u vazduhu sa ubojnim sredstvima dometa preko 80 kilometara, kao i modernizovani avioni Orao. Dodao je da će biti prikazani savremeni osmatrački radari koji će kontrolisati vazdušni prostor i prilaze državnoj teritoriji od 300 do 400 kilometara, dok će PVO snage prikazati kineski sistem srednjeg dometa HQ, kao i domaći sistem Pasars-16 opremljen topom od 40 milimetara i raketama Mistral, Strela, Šilo i Igla.

Podršku iz vazduha pružaće i besposadni vazduhoplovni sistemi strategijskog i taktičkog značaja, kao i transportni avioni Casa 295 i An-26, iz kojih će biti izveden desant padobranskih četa. Marić je naglasio da će kopnene snage predstaviti modernizovane tenkove M-84, borbena vozila pešadije, BTR-ove, kao i pešadijske jedinice opremljene domaćim oklopnim vozilima Lazar i Miloš.

Prema njegovim rečima, specijalne i izviđačke jedinice koristiće vozila kao što su BRDM i Hamer, uz bogatu paletu streljačkog i snajperskog naoružanja.

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