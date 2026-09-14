SAT OTKUCAVA: EU bez dogovora o produženju sankcija Rusiji

Prestonice zemalja EU u ponedeljak nisu uspele da produže jedan od režima sankcija koje je blok uveo Rusiji, izjavilo je za "Politiko" pet diplomata EU.

Foto: Michele Ursi/Alamy/Profimedia

Troje njih je navelo da će se ambasadori EU ponovo sastati kasnije tog dana radi daljih razgovora.

Ambasadori, koji su se sastali u Briselu, moraju danas da postignu jednoglasan dogovor jer režim sankcija – koji obuhvata zamrzavanje imovine oko 3.000 pojedinaca i kompanija – ističe u utorak.

Slovačka je zahtevala da blok ukloni dva ruska oligarha sa liste sankcija: Ališera Usmanova i Mihaila Fridmana.

Francuska je, navodno, pokušala da postigne kompromis predlažući da se sa liste ukloni samo Usmanov.

Većina ostalih prestonica nije bila spremna da razmatra uklanjanje bilo koga sa liste. Jedan od diplomata je rekao da je, "s obzirom na sve veće hibridne pretnje i ruske napade dronovima na svega kilometar od poljske granice, teško poverovati da Francuska zaista traži tako nešto".

Drugi deo rasprave odnosi se na to da li da se mere produže za šest meseci, što je praksa od 2014. godine, ili da se obnove na period od 12 meseci. Prema dostupnim informacijama, Slovačka nije spremna da podrži duži period.

(RT Balkan)