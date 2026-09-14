Ekonomija

SAT OTKUCAVA: EU bez dogovora o produženju sankcija Rusiji

D.D.

14. 09. 2026. u 15:09

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

Prestonice zemalja EU u ponedeljak nisu uspele da produže jedan od režima sankcija koje je blok uveo Rusiji, izjavilo je za "Politiko" pet diplomata EU.

САТ ОТКУЦАВА: ЕУ без договора о продужењу санкција Русији

Foto: Michele Ursi/Alamy/Profimedia

Troje njih je navelo da će se ambasadori EU ponovo sastati kasnije tog dana radi daljih razgovora.

Ambasadori, koji su se sastali u Briselu, moraju danas da postignu jednoglasan dogovor jer režim sankcija – koji obuhvata zamrzavanje imovine oko 3.000 pojedinaca i kompanija – ističe u utorak.

Slovačka je zahtevala da blok ukloni dva ruska oligarha sa liste sankcija: Ališera Usmanova i Mihaila Fridmana.

Francuska je, navodno, pokušala da postigne kompromis predlažući da se sa liste ukloni samo Usmanov.

Većina ostalih prestonica nije bila spremna da razmatra uklanjanje bilo koga sa liste. Jedan od diplomata je rekao da je, "s obzirom na sve veće hibridne pretnje i ruske napade dronovima na svega kilometar od poljske granice, teško poverovati da Francuska zaista traži tako nešto".

Drugi deo rasprave odnosi se na to da li da se mere produže za šest meseci, što je praksa od 2014. godine, ili da se obnove na period od 12 meseci. Prema dostupnim informacijama, Slovačka nije spremna da podrži duži period.

(RT Balkan)

Kada znaš za šta štediš, onda oročiš

SAZNAJ VIŠE INFORMACIJA

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

POTPISAN UGOVOR ZA PUT DUB-DUBCI SA TUNELOM KADINJAČA: Projekat vredan 102 miliona evra - prvi radovi do kraja meseca
Ekonomija

0 0

POTPISAN UGOVOR ZA PUT DUB-DUBCI SA TUNELOM KADINJAČA: Projekat vredan 102 miliona evra - prvi radovi do kraja meseca

UGOVOR o izgradnji deonice državnog puta Dub - Dubci sa tunelom ispod prevoja "Kadinjača" potpisan je danas u Vladi Srbije, a ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture u tehničkom mandatu, Aleksandra Sofronijević, izjavila je da je vrednost projekta 102 miliona evra i da bi pripremni radovi trebalo da počnu do kraja ovog meseca.

14. 09. 2026. u 14:45

KADA CILJ DOBIJE IZNOS I ROK: Kako oročena štednja pretvara plan u rezultat
Ekonomija

0 0

KADA CILJ DOBIJE IZNOS I ROK: Kako oročena štednja pretvara plan u rezultat

NOVAC retko nestane odjednom. Češće se potroši pomalo – kroz neplanirane troškove, sitne kupovine i odluke koje u tom trenutku deluju bezazleno. Na kraju meseca ostane osećaj da je nešto moglo da ostane sa strane, ali nije. I upravo tada nameće se pitanje koje mnogi sebi postave bar jednom godišnje: kako da ono što zaradim zaista i ostane sačuvano?

14. 09. 2026. u 14:00

Politika
Tenis
Fudbal
Sajam „Moje digitalno gazdinstvo“: Proizvođači dobili sajtove

Sajam „Moje digitalno gazdinstvo“: Proizvođači dobili sajtove