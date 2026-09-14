SVET U SUZAMA NAKON FINALA! Aleksandar Zverev uzeo US Open, pa otkrio tajnu iz detinjstva koja mu je umalo uništila život

Nemački teniser Aleksander Zverev osvojio je US Open!

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Zverev je u finalu pobedio Amerikanca Bena Šeltona sa 3:1. Po setovima je bilo 6:3, 7:6 (2), 5:7, 6:2. Saša je tako posle prve grend slem titule osvojene na Rolan Garosu, stigao do još jednog slema.

Emotivan je bion Zverev nakon meča. Nemac je prvo pohvalio svog rivala.

- Ti si Bene, sjajan čovek, sjajan igrač. Siguran sam da ćeš jednog dana osvojiti gren slem, stavio bih sav moj novac na to“, rekao je Zverev.

Nije zaboravio članove svog tima.

- Hvala mom timu, imali smo toliko godina bez gren slema, sada smo u tri meseca osvojili dve. Bog zna koliko smo patili, koliko smo radili za ovo. Ne bih bio ovde bez vas“.

A onda je usledio najemotivniji deo.

- Moram da spomenem jednu osobu. Najvažniju u mom životu. Moju majku. Znam kako joj je bilo kada su joj saopštili da će život i sport biti teški za njenog sina, jer su mu sa četiri godine otkrili šećer. Ona je na to rekla „Moj sin će biti šta god on želi da bude. Ova bolest neće da nas sputava“. Moja majka je najvažnija i najjača osoba u mom životu - zaključio je Zverev.