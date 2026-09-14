Spektakl na Đuzepe Meaci: Osam golova na meču Intera i Udinezea

Fudbaleri Intera pobedili su Udineze u 4. kolu Serije A sa 5:2.

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Baš kao i u prošlom kolu italijanskog prvenstva, Neroazuri su uspeli da od 0:2 na svojoj Đuzepe Meaci preokrenu i stignu do trijumfa. Samo su tada Napoliju dali tri pogotka, a večeras je golman Udinezea pet puta vadio loptu iz svoje mreže.

Gosti su golovima Abankva i Ekelekampa u 9. i 16. minutu stigli do velikih 0:2 i priredili veliki šok za domaće navijače. Ipak, šampion Italije ne bi bio šampion da nema pobednički mentalitet, što su već do poluvremena pokazali.

Naime, samo 19 minuta je trajalo radovanje izabranika Koste Runjajića, pošto su u 26. i 35. minutu pogađali Agusto i Barela. Nastavio je Inter da pritiska i nakon izjednačenja ali nije uspeo da dođe do vođstva nakon prvih 45 minuta.

Ali jeste u drugom poluvremenu. Inter je na krilima domaćih navijača dodao u još veću brzinu i sa tri pogotka nokautirao ošamućenog rivala. Strelci u nastavku su bili Tiram u 57. zatim i Espozito u 67. dok je Boni zadao "poslednji" udarac u 79. minutu.

Gosti su uspeli da postignu i treći pogodak na meču i to u 91. minutu, a ovaj gol je bio delo Geja, ali mala je to uteha za Udine pošto su tri puta tresli mrežu Interovom gola ali ostali bez čak i jednog boda.

Inter je novim preokretom upisao i četvrti trijumf iz isto toliko kola i sada deli prvo mesto na tabeli sa Romom koja je takođe maksimalna.

Udineze zauzima 13. poziciju sa četiri osvojena boda.