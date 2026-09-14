ŠTA SE TO DOGAĐA U BUNDESVERU? Zabrinjavajuć izveštaj nemačke vojnoobaveštajne službe

NEMAČKA vojnoobaveštajna služba zabeležila je porast broja slučajeva ekstremizma u Bundesveru.

Michael Bihlmayer / imago stock&people / Profimedia

To proizilazi iz godišnjeg izveštaja odeljenja.

„U 2025. godini sprovedeno je ukupno 519 istraga o desničarskom ekstremizmu, što predstavlja povećanje od približno 26%“, navodi se u saopštenju, a prenose RIA Novosti.

Ranije je televizijski kanal WDR, pozivajući se na podatke nemačkog Ministarstva odbrane, objavio da se broj prijava o sumnjivim slučajevima "krajnje desničarskog" ekstremizma među nemačkim vojnim osobljem povećao do kraja 2025. godine.