Ekonomija

NOVAC STIŽE NA RAČUNE: Počela isplata redovne novčane naknade, evo kome je namenjena

V.N.

21. 08. 2026. u 10:12

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REDOVNA novčana naknada za jul ove godine za nezaposlena lica biće isplaćena danas, najavljeno je iz Nacionalne službe za zapošljavanje.

НОВАЦ СТИЖЕ НА РАЧУНЕ: Почела исплата редовне новчане накнаде, ево коме је намењена

Foto: AI Generated/Gemini

Privremena novčana naknada za lica koja žive na i izvan teritorije AP KiM biće isplaćena 22. avgusta, navedeno je u saopštenju.

Naknade će biti isplaćene preko Banke Poštanska štedionica.

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