NOVAC STIŽE NA RAČUNE: Počela isplata redovne novčane naknade, evo kome je namenjena
REDOVNA novčana naknada za jul ove godine za nezaposlena lica biće isplaćena danas, najavljeno je iz Nacionalne službe za zapošljavanje.
Privremena novčana naknada za lica koja žive na i izvan teritorije AP KiM biće isplaćena 22. avgusta, navedeno je u saopštenju.
Naknade će biti isplaćene preko Banke Poštanska štedionica.
Preporučujemo
SKORO MILIJARDU EVRA ZA POMOĆ GRAĐANIMA Mali: Ekonomija Srbije raste brže od ostalih
21. 08. 2026. u 09:10
VRATI SE I STVARAJ U SRBIJI! Uzmi do 1,8 miliona dinara državne pomoći za svoj posao
20. 08. 2026. u 09:45
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
OVO JE UKRAJINAC UHAPŠEN ZBOG SABOTAŽE SEVERNOG TOKA: Već jednom izmakao Nemcima, sada mu sledi izručenje
Drugi osumnjičeni optužen za učešće u eksplozijama na gasovodu Severni tok 2022. godine uhapšen je u Hrvatskoj i biće izručen Nemačkoj, saopštili su nemački tužioci danas.
19. 08. 2026. u 13:28
HITNO UPOZORENjE ZA VOZAČE U SRBIJI: Opozvana dva popularna Nissan modela zbog rizika od požara i povreda
NA sajtu sistema NEPRO objavljen je opoziv dva modela putničkih vozila marke Nissan zbog bezbednosnih rizika koji mogu dovesti do povreda korisnika, odnosno povećanog rizika od požara.
24. 07. 2026. u 16:00
Izvadili najveći kamen iz bešike u istoriji sveta - neverovatno koliko je težak (FOTO)
PACIJENT je u bolnicu prvobitno primljen zbog moždanog udara.
18. 08. 2026. u 22:20 >> 22:38
Komentari (0)