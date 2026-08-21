Politika

PUTEVI POVEZUJU LJUDE Vučić: "Sem znanja, postoji samo još jedna stvar koju niko ne može da vam oduzme, to su dela"

V.N.

21. 08. 2026. u 11:03

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PREDSEDNIK Vučić istakao je značaj infrastrukture za razvoj Srbije

ПУТЕВИ ПОВЕЗУЈУ ЉУДЕ Вучић: Сем знања, постоји само још једна ствар коју нико не може да вам одузме, то су дела

Foto: Instagram/avucic

- Sem znanja, postoji samo još jedna stvar koju niko ne može da vam oduzme, to su dela - rekao je predsednik Vučić.

 

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