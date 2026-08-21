POPUST NA STRUJU, GAS I GREJANJE: Računi mogu da budu manji i do 60 odsto, a evo ko ima pravo na državne olakšice

MNOGI građani Srbije i dalje plaćaju pune iznose računa za struju, gas i grejanje, iako ispunjavaju uslove za sticanje statusa energetski ugroženog kupca.

Foto: D. Milovanović

Državne olakšice omogućavaju umanjenje mesečnih računa od 20 do čak 60 odsto, a prema zvaničnim podacima Ministarstva rudarstva i energetike, ovu vrstu pomoći trenutno koristi oko 193.000 domaćinstava.

Najveći broj njih, oko 100.000, čine penzioneri sa minimalnim primanjima, kojima se račun za struju automatski umanjuje za 1.000 dinara. Za ostale socijalne kategorije, kao i za borce i invalide koji su od skoro uvršteni u ovaj program, procedura zahteva podnošenje dokumenata u lokalnim samoupravama, dok su prijave otvorene tokom cele godine.

Tačne granice prihoda: Ko sve može da dobije državni popust

Pravo na popust prvenstveno zavisi od broja članova domaćinstva i ukupnih mesečnih prihoda. Ministarstvo rudarstva i energetike redovno usklađuje ove iznose sa kretanjem potrošačkih cena, a prema najnovijem pravilniku, pragovi za sticanje statusa ugroženog kupca izgledaju ovako:

Jednočlana domaćinstva: mesečni prihod do 25.387,88 dinara

Dvočlana domaćinstva: mesečni prihod do 40.238,31 dinara

Tročlana domaćinstva: mesečni prihod do 55.088,73 dinara

Četvoročlana domaćinstva: mesečni prihod do 69.939,16 dinara

Petočlana domaćinstva: mesečni prihod do 84.789,58 dinara

Šestočlana domaćinstva: mesečni prihod do 99.640,01 dinara

Ukoliko domaćinstvo ima više od šest članova, za svakog dodatnog člana granica prihoda uvećava se za 14.850,43 dinara.

Pored prihoda, pravo na olakšice po automatizmu imaju i primaoci socijalne pomoći i dečjeg dodatka, kao i građani koji primaju uvećani dodatak za pomoć i negu drugog lica.

Nova pravila za borce i vojne invalide: Šta od papira morate odneti u opštinu

Izmenama uredbe o energetski ugroženim kupcima status je proširen i na učesnike rata. Borci, vojni invalidi, civilni invalidi rata i primaoci porodične invalidnine mogu da ostvare fiksno umanjenje računa za struju od 1.000 dinara. Jedini uslov je da račun za struju ili brojilo glase na njihovo ime.

Za razliku od penzionera, ova grupa građana mora sama da pokrene proceduru. Zahtev se podnosi u opštini prebivališta, a od dokumentacije je potrebno pripremiti:

Ličnu kartu

Dokaz o statusu borca ili vojnog invalida

Poslednji račun za električnu energiju na sopstveno ime

Ukoliko ste već koristili ove olakšice, a u vašem domaćinstvu nije bilo promena u broju članova ili prihodima, nije potrebno ponovo prikupljati svu dokumentaciju. Dovoljno je da u opštini date pismenu izjavu da su podaci ostali isti. Državni organi takođe apeluju na lokalne samouprave da građanima ne naplaćuju administrativne takse za ovaj postupak kako bi im olakšali prijavu.

Dodatni popust od pet odsto i zaštita od crvene zone

Pored direktnog umanjenja računa, država je za ugrožene kupce obezbedila i dodatne pogodnosti koje se mogu osetiti tokom cele godine. Najvažnija među njima je zaštita od prelaska u najskuplju, crvenu zonu potrošnje. To znači da ugroženi kupci ostvaruju svoja prava bez obzira na to koliko kilovata potroše tokom meseca.

Takođe, svi koji steknu ovaj status imaju pravo na dodatnih pet odsto popusta na preostali deo računa, pod uslovom da ga plate na vreme, odnosno do 28. u mesecu za prethodni mesec.

Treba voditi računa i o rokovima važenja pomoći. Olakšice za struju odobravaju se na period od godinu dana, nakon čega se moraju obnoviti. Sa druge strane, popusti za gas i daljinsko grejanje iz toplana važe isključivo tokom trajanja grejne sezone, odnosno od 15. oktobra do 15. aprila.

(Blic)