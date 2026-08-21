Politika

VUČIĆ OBEĆAO PRE 2 DANA, DANAS SE VEĆ RADI: Počela izgradnja trotoara u Pejkovcu (FOTO)

В.Н.

21. 08. 2026. u 11:12

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

RADOVI na izgradnji trotoara u Pejkovcu kod Žitorađe počeli su danas, samo dva dana pošto je predsednik Srbije Aleksandar Vučić, tokom posete ovom selu, obećao meštanima da će dugogodišnji problem biti rešen u najkraćem roku

ВУЧИЋ ОБЕЋАО ПРЕ 2 ДАНА, ДАНАС СЕ ВЕЋ РАДИ: Почела изградња тротоара у Пејковцу (ФОТО)

Foto: Novosti

Tokom posete 19. avgusta, Vučić je upitao zbog čega meštani Pejkovca insistiraju na izgradnji trotoara, a meštani su mu odgovorili da je trotoar važan zbog bezbednosti jer deca sa jednog kraja sela nekoliko kilometara šetaju po asfaltu. 

Pored izgradnje trotoara, najavljena su i ulaganja u obnovu isturenog odeljenja škole u Pejkovcu, koje nije rekonstruisano od 1970. godine, kao i u lokalne puteve, vodovodnu i kanalizacionu infrastrukturu na području opštine Žitorađa.

Foto: Novosti

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

U PULI UHAPŠEN OSUMNJIČENI ZA MINIRANJE SEVERNOG TOKA: U Hrvatskoj sa Šon Penom snimao film o toj akciji! Trebalo da glumi sebe? (FOTO)
Svet

0 0

U PULI UHAPŠEN OSUMNjIČENI ZA MINIRANjE SEVERNOG TOKA: U Hrvatskoj sa Šon Penom snimao film o toj akciji! Trebalo da glumi sebe? (FOTO)

U PULI je uhapšen ukrajinski državljanin Volodimir Žuravljov, ronilac kog nemački istražitelji sumnjiče za učestvovanje u miniranju gasovoda Severni tok 1 i 2 u septembru 2022. godine. Uhapšen je u sredu na osnovu evropskog naloga za hapšenje koji je nemačko Savezno državno tužilaštvo ishodilo pred Saveznim sudom, piše nemački pravni portal LTO.

20. 08. 2026. u 14:02

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

I bi šta biti mora
Politika

0 0

I bi šta biti mora

OBJAVLjENA dokumenta pokazuju da je Milojko Spajić državljanin Srbije, sa prebivalištem u Beogradu i pripadnik rezervnog sastava Vojske Srbije.

21. 08. 2026. u 10:46

Politika
Tenis
Fudbal
SRUŠIO SE NA ULICI U AMSTERDAMU I 3 GODINE NIKO NE ZNA KO JE: Neki ga zovu Kris, a drugi Laki - svi ga viđali, niko mu ne zna identitet FOTO

SRUŠIO SE NA ULICI U AMSTERDAMU I 3 GODINE NIKO NE ZNA KO JE: Neki ga zovu Kris, a drugi Laki - svi ga viđali, niko mu ne zna identitet FOTO