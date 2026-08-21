VUČIĆ OBEĆAO PRE 2 DANA, DANAS SE VEĆ RADI: Počela izgradnja trotoara u Pejkovcu (FOTO)

RADOVI na izgradnji trotoara u Pejkovcu kod Žitorađe počeli su danas, samo dva dana pošto je predsednik Srbije Aleksandar Vučić, tokom posete ovom selu, obećao meštanima da će dugogodišnji problem biti rešen u najkraćem roku

Foto: Novosti

Tokom posete 19. avgusta, Vučić je upitao zbog čega meštani Pejkovca insistiraju na izgradnji trotoara, a meštani su mu odgovorili da je trotoar važan zbog bezbednosti jer deca sa jednog kraja sela nekoliko kilometara šetaju po asfaltu.

Pored izgradnje trotoara, najavljena su i ulaganja u obnovu isturenog odeljenja škole u Pejkovcu, koje nije rekonstruisano od 1970. godine, kao i u lokalne puteve, vodovodnu i kanalizacionu infrastrukturu na području opštine Žitorađa.

Foto: Novosti