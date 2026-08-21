Politika

"MARK RUTE JE ODGOVORAN, SIGURAN SAM DA ĆU ODGOVOR DA DOBIJEM" Vučić: Upozorio sam na posledice albanskog i Kurtijevog divljanja

V.N.

21. 08. 2026. u 11:20

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

PREDSEDNIK Vučić rekao je da očekuje odgovor Rutea.

МАРК РУТЕ ЈЕ ОДГОВОРАН, СИГУРАН САМ ДА ЋУ ОДГОВОР ДА ДОБИЈЕМ Вучић: Упозорио сам на последице албанског и Куртијевог дивљања

Foto: Tanjug/AP Photo/Francisco Seco

- Kakav bih odgovor voleo da čujem od Rutea, jasno je svakome, verujem da će do ponedeljka utorka da me pozove - kazao je Vučić o pismu koje je pisao prvom čoveku NATO i dodao:

- Mi se dobro poznajemo, i želeo sam da ostane pisani trag da sam upozorio na posledice albanskog i Kurtijevog divljanja. Siguran sam da ću odgovor da dobijem, Mark Rute je odgovoran.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

I bi šta biti mora
Politika

0 0

I bi šta biti mora

OBJAVLjENA dokumenta pokazuju da je Milojko Spajić državljanin Srbije, sa prebivalištem u Beogradu i pripadnik rezervnog sastava Vojske Srbije.

21. 08. 2026. u 10:46

Politika
Tenis
Fudbal
DOSTA JE! Preselo mu letovanje u Hrvatskoj - Za ovo vam više nikad neću plaćati

"DOSTA JE!" Preselo mu letovanje u Hrvatskoj - "Za ovo vam više nikad neću plaćati"