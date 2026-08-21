"MARK RUTE JE ODGOVORAN, SIGURAN SAM DA ĆU ODGOVOR DA DOBIJEM" Vučić: Upozorio sam na posledice albanskog i Kurtijevog divljanja

PREDSEDNIK Vučić rekao je da očekuje odgovor Rutea.

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- Kakav bih odgovor voleo da čujem od Rutea, jasno je svakome, verujem da će do ponedeljka utorka da me pozove - kazao je Vučić o pismu koje je pisao prvom čoveku NATO i dodao:

- Mi se dobro poznajemo, i želeo sam da ostane pisani trag da sam upozorio na posledice albanskog i Kurtijevog divljanja. Siguran sam da ću odgovor da dobijem, Mark Rute je odgovoran.